Julia Joung: Od przejścia do biologii

By

Julia Joung, jedna z innowatorów poniżej 2023 roku życia według MIT Technology Review 35, poczuła zarówno ulgę, jak i nowo odkrytą pasję, gdy była świadkiem, jak sztuczna inteligencja pokonuje jednego z najlepszych graczy w Go na świecie. Spędziwszy dzieciństwo na Tajwanie, udoskonalając grę, Joung zawsze uważała Go za problem nierozwiązywalny. Odkryła jednak, że biologia stanowi jeszcze większe wyzwanie.

Podczas studiów licencjackich w laboratorium neurologii na Uniwersytecie Stanforda Joung zaobserwowała niezwykłe zachowanie komórek mózgowych zwanych astrocytami. To ją zaintrygowało i rozbudziło w niej fascynację biologią. Kontynuowała swoją podróż, dołączając do laboratorium eksperta w dziedzinie edycji genów Feng Zhanga w Broad Institute w Cambridge w stanie Massachusetts. Tam zagłębiła się w „badania przesiewowe na skalę genomu”, używając narzędzi takich jak CRISPR do modyfikowania każdego z 20,000 XNUMX genów w ludzkim genomie w celu zrozumienia ich skutków.

Celem Jounga było zastosowanie badań genetycznych do rzeczywistych komórek mózgowych, takich jak astrocyty, które trudno wygenerować w laboratorium. Badając wpływ różnych czynników transkrypcyjnych na komórki macierzyste, jej celem było zrozumienie, w jaki sposób determinują one tożsamość komórki. Jej badanie zaowocowało „atlasem” prezentującym wpływ poszczególnych czynników transkrypcyjnych. Ostatecznym celem jest uzyskanie możliwości generowania dowolnego typu komórek w kontrolowany sposób, co mogłoby znaleźć zastosowanie w testowaniu leków i postępie terapeutycznym.

Chociaż skala badań genetycznych jest rozległa i wymaga współpracy i znacznych zasobów, Joung nadal angażuje się w rozwój tej dziedziny. Jej obecna praca w Whitehead Institute skupia się na zrozumieniu procesu syntezy białek w komórkach. Joung kieruje się nieskończoną głębią możliwości, jakie oferuje biologia, i nieustannie opracowuje innowacyjne narzędzia, które pozwalają odpowiedzieć na podstawowe pytania.

Droga Julii Joung od opanowania Go do zgłębiania tajemnic biologii jest przykładem jej ciekawości i zaangażowania w przekraczaniu granic. W miarę zagłębiania się w złożoność badań naukowych jej prace obiecują odkryć nowe spostrzeżenia, które mogą ukształtować przyszłość medycyny i technologii.

Źródła: Przegląd technologii MIT