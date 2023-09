Uzyskaj rabat w wysokości 10 USD na komputerową wersję Mortal Kombat 1

By

Możesz zaoszczędzić trochę pieniędzy, kupując wersję Mortal Kombat 1 na komputer PC. Sprzedawcy tacy jak Newegg i Green Man Gaming oferują zniżkę w wysokości 10 USD na zamówienia przedpremierowe na komputer z systemem Windows za pośrednictwem wersji gry na platformie Steam.

W Newegg wystarczy wpisać kod PPXDSEP podczas realizacji transakcji, aby otrzymać 15% obniżkę ceny. Jeśli wolisz zakupy w Green Man Gaming, nie potrzebujesz nawet kodu rabatowego; Rabat 10 USD jest już dostępny. Co więcej, Green Man Gaming oferuje również 15% zniżki na edycję premium gry, która obejmuje wcześniejszy dostęp, elementy kosmetyczne w grze i walutę.

Niestety, twórca gry NetherRealm Studios nie potwierdził, czy Mortal Kombat 1 będzie dostępny na platformie Steam Deck w momencie premiery. Niezależnie jednak od urządzenia, na którym grasz w grę, upewnij się, że masz wystarczająco dużo miejsca na dysku, ponieważ wymaga ona aż 100 GB. Jest to zgodne z trendem zwiększania rozmiarów instalacji gier.

Jeśli więc jesteś graczem komputerowym i fanem serii Mortal Kombat, nie przegap tych zniżek. Chwyć swoją kopię Mortal Kombat 1 i przygotuj się na pełną akcji walkę.

Definicje:

– Zamówienie w przedsprzedaży: złożenie zamówienia na przedmiot, zanim zostanie on oficjalnie wydany lub będzie dostępny do zakupu.

– Kod rabatowy: kod, który można wpisać podczas zakupu, aby otrzymać obniżkę ceny.

– Kosmetyki w grze: wirtualne przedmioty lub ulepszenia, które zmieniają wygląd postaci lub obiektów w grze wideo.

– Waluta: wirtualna waluta używana w grze do zakupu przedmiotów lub ulepszeń.

