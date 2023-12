RTE ogłasza ekscytujący występ sylwestrowy, którego gospodarzem jest Patrick Kielty

RTE przygotowuje się do ekscytujących uroczystości sylwestrowych ze specjalną edycją kultowego Late Late Show. Odchodząc od tradycji, program po raz pierwszy w historii będzie emitowany w niedzielę, zapewniając widzom niezapomniany wieczór wraz z nadejściem 2024 roku.

Znana osobowość telewizyjna Patrick Kielty obejmie stery jako gospodarz tej ekstrawaganckiej imprezy na koniec roku. Spodziewaj się gwiazdorskiego składu gości specjalnych, którzy uświetnią plan Donnybrooka, dodając świątecznej atmosfery. Kielty, znany ze swojej charyzmy i bystrego dowcipu, będzie prowadził ożywione rozmowy z wieloma znajomymi twarzami.

Jak podaje RTE Guide, sylwestrowa oferta specjalna będzie pełna niespodzianek i mnóstwa emocji, będąc jednocześnie pożegnaniem poprzedniego roku. Widzowie mogą spodziewać się niezapomnianego pożegnania roku 2023 i ciepłego powitania nowego roku, pełnego nadziei i oczekiwania.

W tym roku noworoczna oferta specjalna Late Late Show będzie szła łeb w łeb z występem Grahama Nortona, który może poszczycić się imponującym składem gości, w tym gwiazdami takimi jak Emma Stone i Mark Ruffalo. Z pewnością będzie to zacięta rywalizacja o uwagę widzów, gdyż oba programy walczą o miano najlepszej sylwestrowej transmisji.

Włącz RTE One od 10.15:11.45 do XNUMX:XNUMX w sylwestra, aby zobaczyć Patricka Kielty'ego w akcji. Po urzekającym pobycie jako gospodarz przekaże pałeczkę Annie Geary, która będzie odliczać do północy. Nie przegap tej niezwykłej nocy pełnej rozrywki i świętowania, ponieważ RTE wnosi radość i emocje do domów widzów na całym świecie.