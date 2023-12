Coraz większa liczba rodzin w Nowym Jorku decyduje się na naukę w domu

By

Niedawny raport wskazuje na znaczny wzrost liczby rodzin w stanie Nowy Jork, które wybierają nauczanie w domu zamiast tradycyjnej edukacji w klasie. Z raportu przygotowanego przez Empire Center for Public Policy wynika, że ​​wskaźnik nauczania w domu w Nowym Jorku jest obecnie dwukrotnie wyższy od średniej krajowej. Gwałtowny wzrost zaobserwowano w ciągu ostatniej dekady i wzrósł on ponad dwukrotnie w porównaniu z erą przed pandemią, osiągając wzrost o 178%.

Lokalnie, w Miejskim Okręgu Szkolnym w Albany, liczba uczniów zapisanych do szkół domowych wzrosła o 57% od roku akademickiego 2017–2018. Tendencja ta występuje pomimo uciążliwych przepisów narzucanych przez państwo, a część z nich sięga jeszcze lat 1980-tych. Według TJ Schmidta ze Stowarzyszenia Obrony Prawnej Szkół Domowych (HSLDA) przepisy te często stwarzają trudności dla rodzin, zmuszając je do opuszczenia stanu.

Nastąpiła zauważalna migracja rodzin uczących się w domu z Nowego Jorku, zwłaszcza Nowego Jorku, na Florydę. W przeciwieństwie do Nowego Jorku, Floryda oferuje wiele opcji edukacji w domu i pozwala dzieciom uczącym się w domu na uprawianie sportu. Ta różnica w elastyczności i możliwościach przyciągnęła wiele rodzin poszukujących alternatywy dla tradycyjnej edukacji.

Emily D'Vertola, analityk polityki edukacyjnej z Empire Center, podkreśla wyzwania finansowe, przed którymi stoją rodziny decydujące się na naukę w domu w Nowym Jorku. Są obciążeni odpowiedzialnością za pokrycie wszystkich wydatków i materiałów edukacyjnych z własnej kieszeni, a także za dalsze płacenie podatków na rzecz okręgu szkolnego, z którego zrezygnowali. Kontrastuje to z sytuacją w 32 innych stanach, które wdrożyły programy wyboru szkoły, umożliwiające rodzinom dostęp do funduszy edukacyjnych w celu wspierania nauczania w domu lub uczęszczania do innej wybranej przez nich szkoły.

D'Vertola zaleca, aby stan Nowy Jork zmniejszył bariery w wyborze szkoły, szczególnie w przypadku rodzin o dużych potrzebach mieszkających w upadających dzielnicach lub z uczniami o specjalnych potrzebach. W ten sposób państwo może zapewnić większe wsparcie i możliwości rodzinom rozważającym nauczanie w domu jako alternatywę dla tradycyjnej edukacji.

Ponieważ liczba rodzin decydujących się na naukę w domu w Nowym Jorku stale rośnie, konieczne jest stawienie czoła stojącym przed nimi wyzwaniom i zbadanie możliwości reformy edukacji.