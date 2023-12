Renomowany biolog Edward Osborne Wilson pozostawia kontrowersyjne dziedzictwo

Renomowany biolog i mirmekolog Edward Osborne Wilson, lepiej znany jako „E.O. Wilson”, odszedł spod nas dwa lata temu, 26 grudnia 2021 roku. Podczas gdy Wilson pozostawił po sobie znaczące naukowe dziedzictwo, które zainspirowało pokolenia ekologów i biologów ewolucyjnych, towarzyszy mu również niepokojące pytania dotyczące jego powiązań z ideologiami naukowym supremacjonizmem zakorzenionymi w rasistowskiej nauce z XIX wieku.

W ostatnich miesiącach odkrycie niepokojącej korespondencji w osobistych archiwach Wilsona wywołało burzliwą debatę w środowisku naukowym. Wilson, który upowszechnił koncepcję „bioróżnorodności” i jest uznawany przez niektórych za następcę Darwina, stał się ikoną w dziedzinie biologii i ochrony środowiska. Jednakże, odkrycia dotyczące jego powiązań z prominentną postacią północnoamerykańskiego „naukowego rasizmu”, kanadyjskim psychologiem Johnem Philippe Rushtonem (1943-2012), wzbudziły kontrowersje.

Revelacje dotyczące połączeń Wilsona z Rushtonem wynikły z dwóch oddzielnych badań jego osobistych archiwów, które zostały przekazane do Biblioteki Kongresu. W lutym 2022 roku historycy nauki Mark Borrello (University of Minnesota) i David Sepkoski (University of Illinois w Urbana-Champaign) opublikowali swoje wyniki w New York Review of Books, natomiast Matthew Gibbons i Stacy Farina (Howard University) opublikowali swoją analizę w Science for the People.

Oba analizy są zgodne, ukazując obraz słynnego naukowca, który starannie unikał kontrowersji publicznych, ale wykorzystywał swoje wpływy za kulisami do promowania pseudonaukowych teorii dotyczących nierówności między „rasami” ludzkimi. Gibbons i Farina twierdzą, że relacja między Wilsonem a Rushtonem to nie historia winy przez powiązanie czy dobrze zakładane pomyłki, ale raczej historia integracji rasistowskich idei do kanonu naukowego, wspomagana przez potężnych sojuszników działających w tajemnicy.

W 1986 roku, jako członek Amerykańskiej Akademii Nauk, Wilson miał możliwość sponsorowania publikacji artykułów w prestiżowych Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Wiosną 1986 roku Rushton zwrócił się do Wilsona z propozycją opublikowania jednego z jego artykułów na temat domniemanego „genetycznego i kulturowego koeewolucji” złożonych zachowań społecznych w PNAS.

Kontrowersja wokół powiązań Wilsona i poparcia dla wątpliwych teorii naukowych stawia ważne pytania etyczne dotyczące roli naukowców w promowaniu szkodliwych ideologii. Służy jako przypomnienie, że nawet szanowane postacie w środowisku naukowym nie są na nie odporni.

Podsumowanie:

Renomowany biolog Edward Osborne Wilson, znany jako E.O. Wilson, jest badany za swoje powiązania z naukowym supremacjonizmem. Revelacje dotyczące jego kontaktów z kanadyjskim psychologiem Johnem Philippe’em Rushtonem, kluczową postacią „naukowego rasizmu”, budzą pytania w środowisku naukowym. Wilson, który upowszechnił pojęcie bioróżnorodności, jest uważany za ikonę biologii i ochrony środowiska. Jednak odkrycie niepokojącej korespondencji w jego osobistych archiwach rzuca cień na jego reputację. Historycy znaleźli dowody poparcia przez Wilsona pseudonaukowych teorii dotyczących nierówności rasowych u ludzi. Pomimo że Wilson dążył do uniknięcia kontrowersji publicznych, wykorzystywał swoje wpływy do promowania tych idei. Kontrowersja ta podkreśla integrację rasistowskich idei w środowisku naukowym i konieczność uwzględniania aspektów etycznych w badaniach naukowych.

FAQ:

Pytanie: Kim był Edward Osborne Wilson?

Wilson był renomowanym biologiem i mirmekologiem, który wniosłł znaczący wkład w dziedziny biologii ewolucyjnej i ochrony środowiska. Upowszechnił pojęcie bioróżnorodności i uważany jest za następcę Charlesa Darwina.

Pytanie: Jakie niepokojące powiązania odkryto w osobistych archiwach Wilsona?

Korespondencja Wilsona ujawniła jego powiązania z Johnem Philippe’em Rushtonem, prominentną postacią „naukowego rasizmu”. Rushton promował pseudonaukowe teorie dotyczące nierówności między rasami ludzkimi, a Wilson popierał publikację prac Rushtona w czasopismach naukowych.

Pytanie: Jakie są konsekwencje tej kontrowersji?

Kontrowersja wokół powiązań Wilsona stawia pytania etyczne dotyczące roli naukowców w promowaniu szkodliwych ideologii. Jest to przypomnienie, że nawet szanowane postacie w środowisku naukowym mogą być pod wpływem problematycznych przekonań, oraz jak ważne jest krytyczne podejście do badań naukowych i ich potencjalnych skutków społecznych.