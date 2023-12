Raleigh sprzedaje ziemię pod budowę Habitat for Humanity pod zabudowę mieszkaniową po przystępnej cenie

Władze miasta Raleigh wykonały znaczący krok, aby zaradzić rosnącym kosztom mieszkań, sprzedając działkę o wartości ponad 650,000 1 dolarów firmie Habitat for Humanity of Wake County za jedynego dolara. Nieruchomość położona w pobliżu parkingu GoRaleigh Park and Ride przy Poole Road zostanie wykorzystana pod budowę dziewięciu domów szeregowych w ramach projektu sąsiedzkiego Old Poole Place realizowanego przez Habitat for Humanity. Celem tej inwestycji jest zapewnienie niedrogich opcji mieszkaniowych osobom kupującym dom po raz pierwszy o kwalifikacjach dochodowych.

Spośród dziewięciu domów szeregowych dwa będą dostępne dla gospodarstw domowych zarabiających do 60% średniego dochodu obszaru (AMI), przy maksymalnym dochodzie dla czteroosobowej rodziny wynoszącym 67,980 80 dolarów. Pozostałe siedem domów szeregowych będzie dostępnych dla gospodarstw domowych zarabiających do 90,650% AMI, z limitem wynoszącym 322,000 60 dolarów dla czteroosobowej rodziny. Miasto szacuje, że początkowe ceny sprzedaży wyniosą około 354,000 80 dolarów dla osób spełniających limit AMI na poziomie XNUMX% i około XNUMX XNUMX dolarów dla osób spełniających limit AMI na poziomie XNUMX%.

Menedżer miasta Marchell Adams-David wyraził podekscytowanie możliwością posiadania niedrogich domów, stwierdzając, że miasto konsekwentnie zapewnia możliwości zakupu niedrogich mieszkań przez cały rok. Partnerstwo z Habitat for Humanity umożliwi dziewięciu kolejnym rodzinom zakup niedrogich domów i poprawi dostęp do transportu publicznego dla mieszkańców dzielnicy Old Poole Place.

Oprócz taniej sprzedaży gruntów gospodarstwa domowe mogą również kwalifikować się do kwoty do 45,000 XNUMX dolarów w ramach programu pomocy dla nabywców domów Raleigh, który pomaga w opłaceniu zaliczek i innych kosztów zamknięcia w celu dalszego obniżenia ogólnej ceny domów. Dotując niedrogie inwestycje i udostępniając grunty po obniżonych kosztach, miasto chce wspierać deweloperów w utrzymaniu przystępności cenowej mieszkań w społeczności.

Dyrektor generalna Habitat Wake, Patricia Burch, wyraziła wdzięczność za długoterminowe partnerstwo miasta, podkreślając pozytywny wpływ, jaki współpraca będzie miała na zwiększenie dostępu do mieszkań dla wszystkich mieszkańców społeczności. Inicjatywa ta wpisuje się w misję Habitat for Humanity polegającą na zapewnianiu potrzebującym bezpiecznych i niedrogich domów.