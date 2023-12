Radykalne postępy w technologii kwantowej: Transformacja komunikacji i dynamiki energetycznej

Październik przyniósł przełomowe postępy w dziedzinie technologii kwantowej, z istotnymi osiągnięciami pochodzącymi z Wielkiej Brytanii, Irlandii i Chin. Te postępy mają potencjał zmieniać sieci komunikacyjne i podnosić kraje do pozycji globalnego przywództwa technologicznego.

Budowa podstaw dla kwantowego internetu

Jednym z głównych przełomów było osiągnięcie Uniwersytetu w Yorku w Wielkiej Brytanii, gdzie profesor Marco Lucamarini i jego zespół pomyślnie przetestowali pierwsze kwantowe połączenie komunikacyjne przez Morze Irlandzkie. Wykorzystanie specjalnie zaprojektowanego kabla światłowodowego, znanego jako 'Rockabill’, umożliwiło transmisję pakietów świetlnych bez degradacji, omijając tradycyjną przeszkodę w komunikacji danych. Ten eksperyment stanowił ważny kamień milowy w rozwoju 'kwantowego internetu’, sieci, która mogłaby przechodzić poza istniejące ograniczenia dotyczące bezpieczeństwa i odległości w komunikacji masowej.

Amazon Web Services (AWS) i Uniwersytet Harvarda również współpracowały w tym dążeniu, skupiając się na nowatorskiej technice pakowania włókien optycznych. Innowacja ta ma na celu zwalczanie degradacji danych na długich dystansach i ochronę przed zewnętrznymi zakłóceniami, umożliwiając bezpieczne kanały komunikacyjne w środowiskach podatnych na wibracje czy ruchy. Partnerstwo między AWS a Harvardem podkreśla rosnące zaangażowanie w rozwój praktycznej implementacji technologii kwantowej.

Zabezpieczanie bezpieczeństwa AI i promowanie międzynarodowej współpracy

Rozpoznając znaczenie sztucznej inteligencji (AI) w kształtowaniu przyszłości, rząd Wielkiej Brytanii utworzył 26 października pierwszy na świecie instytut bezpieczeństwa AI. Pod kierownictwem premiera Rishi Sunaka, instytut ma na celu przeprowadzanie niezależnych ocen ryzyka nowych modeli AI, adresując obawy dotyczące deweloperów, którzy są wyłącznie odpowiedzialni za swoje kontrole bezpieczeństwa. Ta przełomowa inicjatywa obiecuje ułatwić międzynarodową współpracę i przejrzystość w sektorze AI, sprzyjając bezpiecznemu i odpowiedzialnemu wykorzystaniu technologii AI.

Ponadto, uczestnictwo Wielkiej Brytanii w Globalnej Koalicji ds. Telekomunikacji dodatkowo wzmacnia odporność sieci i zachęca do współpracy w dziedzinie badań i rozwoju. Jednak brak Niemiec, Francji i Korei Południowej w koalicji podkreśla różnice w podejściach regulacyjnych i obawy dotyczące bezpieczeństwa, zwłaszcza związane z zaangażowaniem Huawei w sieci telekomunikacyjne.

Chin Ascent Kwantowy

Podczas gdy rozwój komunikacji kwantowej rozgrywał się w Wielkiej Brytanii i Irlandii, Chiny szybko wyrosły na dominującą siłę w krajobrazie technologii kwantowej. Prowadzone celem osiągnięcia samowystarczalności technologicznej, Chiny postanowiły prześcignąć Stany Zjednoczone jako światowego lidera w dziedzinie innowacji wysokotechnologicznych. Powołanie Państwowego Laboratorium Chin ds. Nauk o Informacji Kwantowej i wielomiliardowego projektu kwantowego komputingu to przykłady ambitnych wysiłków Chin w dziedzinie badań nad kwantami.

Pod przewodnictwem wybitnego naukowca Pana, zespół 130 badaczy w Chinach dokonał znaczących postępów w tej dziedzinie. W 2017 roku chińscy naukowcy zrealizowali pierwsze w historii wideorozmowy zabezpieczonej kwantowo, co dowodzi zdolności Chin w zakresie komunikacji kwantowej. Najnowsze testy komputerów kwantowych, które przewyższają Sycamore Google’a w trudnych zadaniach, utrwalają pozycję Chin jako lidera w dziedzinie komputerów kwantowych. Ponieważ globalny rynek komputerów kwantowych ma osiągnąć wartość 10 miliardów dolarów do 2025 roku, dążenie do osiągnięcia przewagi kwantowej wzmaga konkurencję między państwami.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

1. Czym jest technologia kwantowa?

Technologia kwantowa odnosi się do rozwoju i zastosowania zasad mechaniki kwantowej w różnych dziedzinach, takich jak komunikacja, obliczenia i sensorowanie. Wykorzystuje ona unikalne właściwości systemów kwantowych, takie jak superpozycja i splątanie, aby umożliwić postępy przekraczające możliwości klasycznej technologii.

2. W jaki sposób koncepcja kwantowego internetu różni się od tradycyjnych sieci komunikacyjnych?

Kwantowy internet wykorzystuje zasady mechaniki kwantowej do umożliwienia bezpiecznej i efektywnej komunikacji. W przeciwieństwie do tradycyjnych sieci, które polegają na kodowaniu informacji klasycznych, kwantowy internet używa kubitów, kwantowej wersji bitów klasycznych, do przesyłania i przetwarzania informacji. Tylko kwantowe podejście oferuje korzyści w zakresie bezpieczeństwa, szybkości i pojemności.

3. Jakie są potencjalne konsekwencje technologii kwantowej?

Technologia kwantowa ma potencjał rewolucjonizować różne dziedziny, w tym komunikację, obliczenia i szyfrowanie. Może prowadzić do postępów w bezpiecznych sieciach komunikacyjnych, eksponencjalnego przyspieszenia zadań obliczeniowych i rozwoju nie do złamania metod szyfrowania. Ponadto, kwantowe sensory i urządzenia obrazowania mogą poprawić precyzję w pomiarach i zastosowaniach obrazowania.

