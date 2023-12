Przesuwanie się wewnętrznego jądra Ziemi: Odsłanianie tajemnic naszej planety

Naukowcy w Chinach dokonali zadziwiającego odkrycia dotyczącego wewnętrznego jądra Ziemi, które może mieć istotne implikacje dla naszej planety. Według ich ostatnich badań, wewnętrzne jądro Ziemi przechyla się co 8,5 roku z powodu lekkiego pochylenia między jądrem a płaszczem. To odkrycie kwestionuje wcześniejsze założenia i może prowadzić do potencjalnej zmiany pola magnetycznego Ziemi.

Jądro Ziemi, położone około 1800 mil pod powierzchnią, składa się z płynnej zewnętrznej granicy i stałej wewnętrznej warstwy. Ta strefa odgrywa kluczową rolę w różnych zjawiskach geofizycznych, takich jak długość naszych dni i chroniące nas pole magnetyczne przed promieniowaniem słonecznym.

Nowo odkryte pochylenie w wewnętrznym jądrze ma potencjał wpłynięcia na kształt i ruch płynnego jądra, wpływając ostatecznie na pole magnetyczne Ziemi. To odkrycie, opublikowane w czasopiśmie Nature Communications, podkreśla skomplikowaną zależność między jądrem a płaszczem, co skłania do ponownej oceny wcześniejszych przekonań.

Aby odkryć tajemnice jądra Ziemi, zespół badaczy geofizycznych pod kierownictwem Hao Dinga z Uniwersytetu Wuhańskiego analizował rotację biegunową – ruch osi obrotowej Ziemi w stosunku do jej skorupy. Wykryli okresowe odchylenie występujące co około 8,5 roku, sugerujące zjawisko podobne do chwiania się śrubki.

W swoim najnowszym badaniu Ding i jego kolege potwierdzili ten cykl, badając niewielkie przesunięcia w długości dnia na całym świecie i porównując je do wcześniej zidentyfikowanych zmian w ruchu biegunowym. Ich dane ujawniają pochylenie o 0,17 stopnia między wewnętrznym jądrem a płaszczem – w przeciwieństwie do konwencjonalnej teorii, która zakłada idealne dopasowanie między tymi dwiema osiami.

Obecność tego pochylenia sugeruje, że konkretny obszar na północno-zachodniej półkuli wewnętrznego jądra może być nieco gęstszy niż reszta warstwy. Ponadto badania wskazują na różnice w gęstości między wewnętrznym a zewnętrznym jądrem, rzucając światło na skład i dynamikę naszej planety.

Choć to odkrycie nie ma bezpośrednich implikacji dla ludzkości, stanowi ono fundamenty do lepszego zrozumienia wewnętrznych procesów Ziemi. „Tego tygodnia niczego tu, co mogłoby uratować ludzkość, ale praca ta stanowi podstawowe klocki do zrozumienia naszej planety” – mówi John Vidale, profesor nauk o Ziemi na Uniwersytecie Kalifornijskim.

Choć badanie wykluczyło atmosferyczne, oceaniczne i hydrologiczne wpływy na chwianie się wewnętrznego jądra, potwierdzenie tych wyników wymaga współpracy różnych ekspertów. W miarę jak będziemy posuwać się naprzód, to przełomowe odkrycie obiecuje wzbogacić naszą wiedzę o skomplikowanej interakcji między wewnętrznym jądrem Ziemi a procesami, które wpływają na nasze życie, w tym trzęsieniami ziemi i zmianami pola magnetycznego.

FAQ:

1. Co odkryły ostatnie badania dotyczące wewnętrznego jądra Ziemi?

Badania ujawniły, że wewnętrzne jądro Ziemi przechyla się co 8,5 roku z powodu lekkiego pochylenia między jądrem a płaszczem.

2. Jak może to chwianie się wpływać na pole magnetyczne Ziemi?

Nowo odkryte pochylenie w wewnętrznym jądrze może potencjalnie prowadzić do zmiany kształtu i ruchu płynnego jądra, co skutkuje przesunięciem pola magnetycznego Ziemi.

3. Jakie są implikacje tego odkrycia?

To odkrycie kwestionuje wcześniejsze przekonania i dostarcza cennych spostrzeżeń na temat dynamiki między wewnętrznym jądrem Ziemi a różnymi procesami geofizycznymi, które wpływają na ludzkość, takimi jak trzęsienia ziemi i zmiany pola magnetycznego.