Przełom w zrozumieniu struktury jądra węgla-12

Atomy węgla, z ich skomplikowaną organiczną chemią, służą jako fundament dla budulca życia. Jednocześnie, izotop węgla-12 posiada złożoną strukturę jądrową, której pełne zrozumienie stanowiło dotąd zagadkę. Jednak ostatnie badania poczyniły istotne postępy w odgadywaniu tajemnic jądra węgla-12.

Zespół badaczy z Uniwersytetu w Bonn, Forschungszentrum Jülich, Gaziantep Islamic Science and Technology University, Tbilisi State University, Graduate School of China Academy of Engineering Physics oraz Facility for Rare Isotope Beams przy Michigan State University zastosował ab initio framework efektywnej teorii pola jądra węglowego, aby określić wewnętrzną strukturę stanów o niskim energii jądra węgla-12.

Ich wyniki ujawniają, że wszystkie stany o niskiej energii jądra węgla-12 składają się z trzech skupisk alfa, które mogą tworzyć zarówno trójkąt rozwartokątny, jak i równoboczny. Te skupiska alfa, złożone z dwóch protonów i dwóch neutronów każde, nie tylko przyczyniają się do skupiania cząstek alfa, ale również rozjaśniają pochodzenie węgla we wszechświecie.

Jeden z dobrze znanych stanów węgla-12, tzw. stan Hoyle’a, odgrywa kluczową rolę w produkcji węgla w gwiazdach, które spalają hel. Energia stanu Hoyle’a jest blisko progu dla trzech cząstek alfa, co czyni go kluczowym czynnikiem istnienia węgla.

Wyniki tego badania dostarczają niezależnego od modelu mapy gęstości stanów jądrowych węgla-12, potwierdzając dowody eksperymentalne i poszerzając nasze zrozumienie wczesnych etapów wszechświata. Ponadto, konsekwencje tej pracy wykraczają poza domenę fizyki fundamentalnej, dostarczając wartościowych spostrzeżeń dla dziedzin takich jak astrofizyka i kosmologia.

Ten przełomowy projekt badawczy stał się możliwy dzięki wsparciu różnych agencji finansujących, w tym Deutsche Forschungsgemeinschaft, National Natural Science Foundation of China, Chinese Academy of Sciences President’s International Fellowship Initiative i European Research Council, wśród innych. Zasoby obliczeniowe wykorzystane w tym badaniu zostały udostępnione przez Gauss Centre for Supercomputing e.V. i Oak Ridge Leadership Computing Facility.

Podsumowując, ta praca badawcza oferuje nowy poziom zrozumienia jądra węgla-12, rozjaśniając skomplikowane mechanizmy leżące u podstaw formowania się węgla i jego znaczenie we wszechświecie. Wnikając głębiej w substrukturę węgla-12, naukowcy torują drogę do dalszych odkryć i postępów w wielu dziedzinach nauki.