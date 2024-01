Przedstawienie nowej innowacji Apple: Vision Pro

Apple przygotowuje się na bardzo oczekiwaną premierę swojego najnowszego produktu, Apple Vision Pro. Według Marka Gurmana z Bloomberga, przygotowania są w toku, a zestaw słuchawkowy jest już wysyłany do magazynów dystrybucyjnych w Stanach Zjednoczonych. To sugeruje, że będzie wystarczająca ilość towaru dostępna, aby zaspokoić popyt, gdy produkt trafi do sklepów Apple w lutym.

To jest zgodne z wcześniejszymi prognozami Gurmana z grudnia, gdzie stwierdził, że ogłoszenie daty premiery będzie nieuniknione. Apple wydaje się być zdeterminowane, aby odebrać światło reflektorów produktom prezentowanym na targach CES, a oficjalne ogłoszenie w przyszłym tygodniu na pewno by to zrobiło.

Już teraz rośnie entuzjazm wśród pracowników sprzedaży Apple, którzy obecnie podróżują do Apple Parku na szkolenie sprzedaży Vision Pro. Po powrocie podzielą się swoją wiedzą z resztą pracowników sklepu. Dodatkowo, zarząd Apple zaplanował wydłużone sesje szkoleniowe dla sklepów detalicznych na tydzień od 21 stycznia, co dodatkowo potwierdza premierę w lutym.

Początkowo Vision Pro będzie dostępny wyłącznie w Stanach Zjednoczonych, w cenie 3499 dolarów lub więcej. Jednak Apple zapewnia klientów, że urządzenie trafi do innych krajów później w 2024 roku. Według Gurmana, Chiny, Kanada i Wielka Brytania są brane pod uwagę jako pierwsze kraje na międzynarodowe wprowadzenie.

Dzięki innowacyjnym funkcjom i zaawansowanej technologii, Vision Pro zyskuje już dużą popularność w branży. Apple nadal posuwa granice i definiuje przyszłość technologii, więc konsumenci mogą oczekiwać nowego poziomu wrażeń wirtualnych.

