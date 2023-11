Minikomputer AOOSTAR WTR R1 N100: wydajne, kompaktowe rozwiązanie do usprawnienia przetwarzania danych

By

Mini PC AOOSTAR WTR R1 N100 to kompaktowy, potężny komputer zaprojektowany, aby zwiększyć komfort korzystania z komputera bez zbędnych dodatków. Ten minikomputer, dostępny teraz w przedsprzedaży w serwisie Geekwills za 219 USD, oferuje niezawodną wydajność i wszechstronne opcje przechowywania, co czyni go praktycznym wyborem dla użytkowników poszukujących usprawnionego rozwiązania komputerowego.

Napędzany procesorem Intel N100, ten następca linii Pentium/Celeron 12. generacji zapewnia niezawodną wydajność przy taktowaniu do 3.40 GHz. Dzięki grafice Intel UHD zapewnia płynny obraz i wciągające wrażenia wizualne.

Jeśli chodzi o pamięć, mini PC obsługuje DD R4-3200 (pojedynczy), gwarantując płynną wielozadaniowość. Ponadto oferuje wszechstronne opcje przechowywania danych dzięki gniazdom M.2 2280-NVMe x1 i 3.5 SATA x 2, zapewniając wystarczającą ilość miejsca na pliki i aplikacje.

Łączność jest prosta dzięki minikomputerowi AOOSTAR WTR R1 N100. Obsługuje Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.2, zapewniając szybką łączność z Internetem i bezproblemowe parowanie z kompatybilnymi urządzeniami. Ta wszechstronność sprawia, że ​​jest to doskonały wybór do różnych konfiguracji.

Tym, co wyróżnia ten minikomputer, jest jego kompaktowa konstrukcja o wymiarach zaledwie 16.2 cm x 16.2 cm x 19.8 cm i wadze zaledwie 1 kg. Jego przenośność sprawia, że ​​nadaje się zarówno do użytku biurowego, jak i domowego, umożliwiając ustawienie wydajnej stacji roboczej w ograniczonej przestrzeni.

Mini PC oferuje szereg opcji wejścia/wyjścia, w tym porty HDMI, DP i Type-C, zapewniając kompatybilność z szeroką gamą wyświetlaczy i urządzeń peryferyjnych. Niezależnie od tego, czy podłączasz się do monitora, telewizora, czy innego urządzenia, minikomputer AOOSTAR WTR R1 N100 zapewni Ci wszystko.

Minikomputer AOOSTAR WTR R1 N100 łączy w sobie niezawodną wydajność, wszechstronną pamięć masową i zaawansowaną łączność w kompaktowej i lekkiej obudowie. Jego przemyślana konstrukcja i szereg funkcji sprawiają, że jest to praktyczny wybór dla użytkowników poszukujących usprawnionego rozwiązania komputerowego bez zbędnych ozdób.

FAQ

1. Jaka jest cena minikomputera AOOSTAR WTR R1 N100?

Minikomputer AOOSTAR WTR R1 N100 można zamówić w przedsprzedaży w sklepie Geekwills za 219 dolarów.

2. Kiedy rozpocznie się wysyłka i dostawa?

Wysyłka i dostawa minikomputera AOOSTAR WTR R1 N100 rozpocznie się pod koniec listopada.

3. Jakie opcje przechowywania oferuje mini PC?

Mini PC obsługuje gniazda M.2 2280-NVMe x1 i 3.5 SATA x 2, zapewniając wszechstronne opcje przechowywania.

4. Czy mini PC obsługuje łączność bezprzewodową?

Tak, minikomputer AOOSTAR WTR R1 N100 obsługuje Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.2, zapewniając szybką łączność z Internetem i bezproblemowe parowanie z kompatybilnymi urządzeniami.

5. Jakie są dostępne opcje wejścia/wyjścia?

Mini PC jest wyposażony w porty HDMI, DP i Type-C, co zapewnia kompatybilność z szeroką gamą wyświetlaczy i urządzeń peryferyjnych.