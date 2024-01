Połóż się na obserwację spektakularnego roju meteorów Quadrantid w 2024 roku

Przygotuj się na zdumiewający roj meteorów Quadrantid, który osiągnie szczyt w tym tygodniu i oczaruje obserwatorów gwiazdami do 120 spadających gwiazd na godzinę. To wydarzenie kosmiczne ma potencjał, aby być najpotężniejszym rojem meteorów w 2024 roku, obiecując zapierający dech w piersiach spektakl na nocnym niebie. Chociaż szczyt jest krótkotrwały, trwający tylko sześć godzin, istnieje szansa, że może zbiec się z godzinami dziennymi, co czyni go jeszcze bardziej fascynującym.

W tym roku przewidywany szczyt nastąpi o godzinie 7:53 rano EST (12:53 GMT) 4 stycznia, według EarthSky. Dla osób w Ameryce Północnej godziny przed świtem między 4:53 rano a świtem oferują najlepszą okazję do obserwacji roju. Jednak jeśli mieszkasz na zachodnich obszarach kontynentu, możesz mieć korzystniejsze warunki do zobaczenia Quadrantidów wcześniej w nocy.

Chociaż kuszącym myślą jest użycie nowej lornetki do obserwacji tych szybko poruszających się meteorów, niestety nie będą one zbyt przydatne. Zachowaj je zamiast tego na inne ekscytujące wydarzenia niebieskie w 2024 roku.

Typowo ciemne niebo podczas szczytu Quadrantidów daje szansę na zobaczenie około 25 spadających gwiazd na godzinę, według American Meteor Society. Jednak w tym roku może to nie być najdogodniejszy moment na podróż do ciemnych nieba, ponieważ podczas szczytu Quadrantidów będzie obecny jasny ostatni kwadrans księżyca. Światło księżyca może zagłuszyć niebo, co utrudnia zobaczenie słabszych spadających gwiazd, chociaż Quadrantidy znane są z wywoływania jasnych bolidów, które potrafią przebić się przez światło zanieczyszczenia.

Historia za rojem meteorów Quadrantid

Czy wiedziałeś, że roje meteorów są nazwane po konstelacji, z której wydają się pochodzić? Quadrantidy, na przykład, są związane z już nieistniejącą konstelacją Quadrans Muralis. Znajdują się między konstelacjami Wolarz i Smok, blisko końca „rączki” Wielkiej Niedźwiedzicy na nocnym niebie półkuli północnej. W rezultacie roj meteorów Quadrantid jest widoczny tylko na półkuli północnej.

Spadające gwiazdy są tak naprawdę meteoroidami, czyli małymi skalistymi cząstkami, które zderzają się z atmosferą Ziemi. Gdy wchodzą w atmosferę, nagrzewają się i parują, tworząc smugi światła, które można dostrzec jako spadające gwiazdy. Quadrantidy są uważane za rezultat pyłu i pozostałości pozostawionych wewnętrznym układzie słonecznym przez asteroidę 2003 EH1, która okrąża Słońce co 5,5 roku ziemskiego.

Podsumowanie

Oznaczcie sobie kalendarze na rok 2024 dla roju meteorów Quadrantid, który obiecuje zapierający dech w piersiach pokaz spadających gwiazd. Z potencjałem do 120 meteorów na godzinę, ten roj meteorów może być najpotężniejszym w roku. Choć szczyt trwa krótko i może przypadać na godziny dziennego światła, warto wcześnie wstać, aby podziwiać spektakularny pokaz. Niestety, jasność ostatniego kwadransu księżyca może utrudnić widoczność, więc podróżowanie do ciemniejszych nieba może nie być konieczne w tym roku. Pamiętaj, że spadające gwiazdy to meteoroidy, które parują po wejściu do atmosfery Ziemi, a Quadrantidy są uważane za pozostałości po asteroidzie 2003 EH1 w naszym układzie słonecznym.

FAQ

Q: Kiedy nastąpi szczyt roju meteorów Quadrantid w 2024 roku?

A: Według EarthSky przewidywany szczyt roju meteorów Quadrantid nastąpi o godzinie 7:53 rano EST (12:53 GMT) 4 stycznia.

Q: Gdzie jest najlepsze miejsce do obserwacji Quadrantidów?

A: Najlepszy czas na obserwację roju meteorów Quadrantid to wczesne godziny przed świtem, od około 4:53 rano EST do wschodu słońca. Jest to najkorzystniejsze dla osób mieszkających w Ameryce Północnej. Jednak osoby na zachodnich obszarach kontynentu mogą mieć lepsze szanse na obserwację roju wcześniej w nocy.

Q: Dlaczego Quadrantidy są widoczne tylko na półkuli północnej?

A: Roj meteorów Quadrantid jest związany z już nieistniejącą konstelacją Quadrans Muralis, która znajduje się na nocnym niebie półkuli północnej. W rezultacie roj ten można zobaczyć tylko z półkuli północnej.

Q: Co powoduje spadające gwiazdy?

A: Spadające gwiazdy, czyli meteory, są powodowane przez meteoroidy, które są małymi skalistymi cząstkami wchodzącymi w atmosferę Ziemi. Kiedy zderzają się z atmosferą, nagrzewają się i parują, tworząc smugi światła widoczne na nocnym niebie.

Źródła:

– EarthSky: www.earthsky.org