Nowa funkcja Plex wywołuje oburzenie i budzi obawy dotyczące prywatności

Popularna usługa przesyłania strumieniowego Plex znalazła się ostatnio w ogniu krytyki ze względu na nową funkcję, która doprowadziła niektórych użytkowników do wściekłości. Funkcja o nazwie Discover Together umożliwia użytkownikom udostępnianie znajomym informacji o przeglądaniu. Jednak oburzenie wywołało to, że ta funkcja jest domyślnie włączona i wysyła cotygodniowe e-maile do znajomych, ujawniając, co użytkownik oglądał na swoim serwerze.

Kontrowersje wokół tej nowej funkcji skupiają się wokół obaw związanych z prywatnością. Wielu użytkowników uważało, że Plex, będący platformą hostowaną samodzielnie, będzie bardziej szanował prywatność w porównaniu z innymi usługami przesyłania strumieniowego, takimi jak Netflix. W rezultacie to ustawienie domyślne wydawało się niektórym użytkownikom naruszeniem zaufania i prywatności.

Nic więc dziwnego, że dyskusja na ten temat nasiliła się i objęła debaty na temat pornografii oraz tego, czy Plex powinien ujawniać te informacje. Niektórzy użytkownicy zauważyli, że jest więcej zawstydzających rzeczy do oglądania niż treści dla dorosłych, takie jak niektóre rodzaje programów telewizyjnych.

Chociaż Plex nie odpowiedział na pytania zadane przez The Register, odniósł się do kontrowersji na swoim forum wsparcia i Twitterze. Twórca oprogramowania twierdził, że ta funkcja jest dobrowolna i użytkownicy muszą ją wyraźnie włączyć. Jednak to wyjaśnienie nie uspokoiło obaw użytkowników, którzy argumentowali, że domyślne włączenie tej funkcji sprawia, że ​​bardziej przypomina ona funkcję rezygnacji niż opcję włączania.

Zamieszanie wokół ustawień tej funkcji wprawiło niektórych użytkowników w osłupienie. Niektórzy nawet zgłaszali otrzymywanie e-maili ujawniających zwyczaje innych osób dotyczące oglądania, nie zdając sobie sprawy, że informacje te zostały udostępnione. Wydaje się, że interfejs użytkownika Plexa mógłby być jaśniejszy w zakresie tej funkcji i jej domyślnych ustawień, aby uniknąć takich nieporozumień.

Ogólnie rzecz biorąc, incydent ten przypomina o znaczeniu prywatności w usługach cyfrowych. Podkreśla potrzebę priorytetowego traktowania przez firmy zgody użytkownika i jasnego informowania o sposobie gromadzenia i udostępniania danych użytkowników. Aby utrzymać zadowolenie klientów i zaufanie do platformy, należy poważnie potraktować obawy dotyczące prywatności.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czy funkcja Discover Together w Plexie jest domyślnie włączona?

Tak, funkcja Wspólne odkrywanie jest domyślnie włączona, co oznacza, że ​​aktywność użytkowników w zakresie przeglądania jest udostępniana ich znajomym, chyba że zrezygnują.

Czy użytkownicy mogą wyłączyć funkcję Wspólne odkrywanie?

Tak, użytkownicy mogą wyłączyć funkcję Discover Together, dostosowując swoje ustawienia w aplikacji Plex. Użytkownicy mają możliwość wyłączenia udostępniania znajomym swoich nawyków związanych z oglądaniem.

Czy Plex odpowiedział na oburzenie użytkowników i obawy dotyczące prywatności?

Plex nie odpowiedział bezpośrednio na oburzenie użytkowników i obawy dotyczące prywatności związane z funkcją Discover Together. Jednak firma przyznała się do kontrowersji na swoim forum wsparcia i na Twitterze, stwierdzając, że funkcja ta jest dostępna za zgodą użytkownika i wymaga od użytkowników aktywnego jej włączenia.

Jak użytkownicy mogą modyfikować swoje preferencje dotyczące poczty e-mail w Plex?

Aby zmodyfikować swoje preferencje dotyczące poczty e-mail, w tym cotygodniowy przegląd nawyków przeglądania, użytkownicy mogą odwiedzić następujący link: [link] (źródło: forum wsparcia Plex).