Rok temu dział Well+Being w The Washington Post rozpoczął swoją misję polegającą na zapewnianiu opartych na naukowych podstawach porad dotyczących optymalnego zdrowia. Koncentrując się na pielęgnowaniu ciała, umysłu i relacji, biurko miało na celu umożliwienie czytelnikom podejmowania świadomych wyborów dotyczących ich zdrowia. Aby uczcić tę rocznicę, przygotowaliśmy wybór najlepszych rad, jak dobrze żyć na co dzień.

Jedna z takich porad podważa pogląd, że 10,000 60 kroków dziennie to złoty standard aktywności fizycznej. Gretchen Reynolds, felietonistka „Your Move” sugeruje, że w tej konkretnej liczbie nie ma nic magicznego. Nowe badania wskazują, że w przypadku osób poniżej 8,000. roku życia największe korzyści można uzyskać, wykonując dzienną liczbę kroków w zakresie od około 10,000 60 do 6,000 8,000. W przypadku osób powyżej XNUMX. roku życia próg był nieco niższy, a optymalny punkt dla zmniejszonego ryzyka śmiertelności mieścił się w przedziale od XNUMX XNUMX do XNUMX XNUMX kroków.

W świetle tego odkrycia Well+Being oferuje siedem wskazówek dotyczących liczenia kroków. Wskazówki te mają na celu pomóc poszczególnym osobom w skutecznym śledzeniu kroków i włączeniu większej aktywności fizycznej do swojego codziennego życia. Sugestie obejmują wyznaczanie osiągalnych celów, stopniowe zwiększanie liczby kroków i korzystanie z technologii, takich jak krokomierze czy monitory kondycji. Postępując zgodnie z tymi zaleceniami, poszczególne osoby mogą zoptymalizować swoje samopoczucie fizyczne, nie czując się przytłoczone wygórowanym celem dotyczącym liczby kroków.

Należy pamiętać, że dobre samopoczucie to nie tylko zdrowie fizyczne. Stawiając na pierwszym miejscu holistyczne samopoczucie i dokonując świadomych wyborów w oparciu o dowody naukowe, jednostki mogą prowadzić satysfakcjonujące i zrównoważone życie. Dział Well+Being w The Washington Post w dalszym ciągu udostępnia artykuły i porady, aby wspierać czytelników w osiągnięciu tego celu.

Źródło:

The Washington Post – Biuro Well+Being