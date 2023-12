OnePlus Buds Pro 3 z imponującą jakością dźwięku mają premierę w Chinach

OnePlus oficjalnie ogłosił, że jego bardzo oczekiwane bezprzewodowe słuchawki, OnePlus Buds Pro 3, zostaną wprowadzone na rynek w Chinach 4 stycznia. Firma zapowiada „flagową jakość dźwięku” dla swojej najnowszej wersji słuchawek. Wraz z ogłoszeniem pojawiły się wycieki zdjęć i filmu, które dają wgląd w to, czego można się spodziewać.

Wyciekłe zdjęcie ujawnia zawartość pudełka OnePlus Buds Pro 3, w tym etui ładowania, same słuchawki, różne rozmiary wkładek do słuchawek, kabel do ładowania i broszurę informacyjną. Dodatkowo, krótki film demonstruje dotykowe kontrolki, które będą dostępne na słuchawkach. Użytkownicy będą mieli możliwość regulowania głośności mediów, przesuwając palcem po słuchawce, a także kontrolowania połączeń telefonicznych za pomocą gestów dotykowych.

Wcześniejsze plotki sugerują, że Buds Pro 3 będą posiadały aktywną redukcję hałasu (ANC) podobną do swojego poprzednika, Buds Pro 2. Mimo potencjalnego zmniejszenia pojemności baterii, spodziewa się, że słuchawki będą zapewniały dziewięć godzin użytkowania, podczas gdy etui może oferować do 33 godzin słuchania bez włączonego ANC. Inne plotkowane specyfikacje obejmują Bluetooth 5.3, Google Fast Pair i wsparcie dla podwójnego połączenia.

Chociaż światowa data premiery nie została potwierdzona, OnePlus ogłosił, że smartfony OnePlus 12 i 12R zostaną wprowadzone na rynek międzynarodowy 23 stycznia 2024 r., a OnePlus 12R zadebiutuje po raz pierwszy poza Indiami. Z uwagi na światowy debiut smartfonów, prawdopodobne jest, że Buds Pro 3 w końcu będą dostępne na całym świecie.

Oczekiwania wobec OnePlus Buds Pro 3 są wysokie, a entuzjaści z niecierpliwością oczekują możliwości doświadczenia flagowej jakości dźwięku obiecanej przez firmę. OnePlus nadal poszerza swoją ofertę produktową, więc konsumenci mogą spodziewać się pojawienia się tych nowatorskich bezprzewodowych słuchawek w niedalekiej przyszłości.

FAQ

1. Kiedy zostaną wprowadzone OnePlus Buds Pro 3 na rynek w Chinach?

OnePlus Buds Pro 3 mają premierę w Chinach 4 stycznia.

2. Jakie funkcje można oczekiwać od OnePlus Buds Pro 3?

Oczekuje się, że słuchawki będą oferować „flagową jakość dźwięku” i będą miały kontrolki dotykowe do regulowania głośności mediów i obsługi połączeń telefonicznych.

3. Co jest zawarte w pudełku OnePlus Buds Pro 3?

W pudełku znajdą się etui ładowania, słuchawki, różne rozmiary wkładek do słuchawek, kabel do ładowania i broszura informacyjna.

4. Czy OnePlus Buds Pro 3 będą dostępne globalnie?

Chociaż światowa data premiery nie została ogłoszona, smartfony OnePlus 12 oraz 12R zostaną wprowadzone na rynek międzynarodowy 23 stycznia 2024 r., co sugeruje, że Buds Pro 3 mogą być w końcu dostępne na całym świecie.