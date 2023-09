Najnowsze spostrzeżenia na temat AWS re:Invent 2023, platform streamingowych i IPO Arm's

W świecie wydarzeń technologicznych szybko zbliża się AWS re:Invent 2023, a analityk branżowy theCUBE, John Furrier, przewiduje, że nastąpi kilka ekscytujących wydarzeń. Furrier przewiduje skupienie się na obliczeniach o wysokiej wydajności, obsłudze procesorów graficznych i wyraźniejszej historii danych z AWS. Zastanawia się jednak także nad przyszłością ekosystemu otaczającego AWS i tym, czy może wznieść się na nowe wyżyny. Podczas tych wydarzeń w przeszłości Furrier krytycznie odnosił się do monetyzacji swojego ekosystemu przez Amazon.

Jeśli chodzi o platformy streamingowe, Furrier wierzy, że kluczem do sukcesu jest integracja i eliminacja przełączania kontekstu. Sugeruje, że zwycięży platforma, która najlepiej integruje się z systemami rozliczeniowymi i zapewnia bezproblemową obsługę użytkownika. Furrier omawia także niedawny wywiad, jaki odbył z CISO z Prime Video i podkreśla jego znaczenie w AWS Startup Showcase.

Następnie dyskusja przenosi się na plany IPO Arma. Arm Holdings PLC, brytyjski projektant chipów, zamierza zebrać prawie 4.87 miliarda dolarów w ramach swojej nadchodzącej oferty publicznej na nowojorskiej giełdzie. Analityk Albie Amankona z globalnej firmy badawczej Third Bridge wyraził obawy co do zdolności Arm do wykorzystania obecnego trendu w zakresie sztucznej inteligencji, ponieważ duża część przychodów Arm pochodzi z urządzeń mobilnych. Jednak Furrier i jego współanalityk Dave Vellante zdecydowanie nie zgadzają się z tą perspektywą. Wierzą, że architektury Arma zdominują wnioskowanie AI na krawędziach, ponieważ jest to obszar, w którym Arm jest wyraźnie obecny.

Vellante odnosi się również do zagrożeń stwarzanych przez alternatywną architekturę RISC-V i argumentuje, że ARM ma znaczną przewagę nad konkurentami. Choć rozwój ARM może nie być wykładniczy, Vellante chwali swoją niedrogą platformę o wysokiej wydajności, która prawdopodobnie zapewni jej dominację na rynku.

Ogólnie rzecz biorąc, dyskusje w podcaście CUBE dotyczą nadchodzącego wydarzenia AWS re:Invent, znaczenia integracji i doświadczenia użytkownika na platformach streamingowych oraz potencjału architektur ARM w krajobrazie sztucznej inteligencji.

Źródła:

– podcast CUBE