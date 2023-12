Ekspansja Amtrak w Ohio: poprawa łączności, wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy

By

Federalna Administracja Kolei (FRA) podjęła znaczący krok w rozszerzaniu usług Amtrak w Ohio, wybierając cztery priorytetowe trasy. W oświadczeniu amerykańskiego senatora Sherroda Browna ujawniono, że każda z tych tras otrzyma fundusze federalne w wysokości 500,000 XNUMX dolarów w ramach programu identyfikacji i rozwoju korytarzy FRA. Finansowanie to wesprze prace planistyczne niezbędne do zidentyfikowania ulepszeń torów, nowych stacji oraz niezbędnego sprzętu lub obiektów do obsługi pasażerów.

Wybrane trasy przedstawiają się następująco:

1. Korytarz 3C+D: w ten sposób zostanie utworzone nowe połączenie między Cleveland, Columbus, Dayton i Cincinnati.

2. Korytarz Midwest Connect: Nowe połączenie będzie realizowane pomiędzy Chicago, Columbus i Pittsburgh.

3. Usługa między Cleveland, Toledo i Detroit.

4. Codzienne połączenie na linii The Cardinal, która łączy Cincinnati z Chicago, Waszyngtonem i Nowym Jorkiem.

Celem tych rozszerzeń jest rozszerzenie zasięgu Amtrak poza obszary przybrzeżne, zapewniając lepsze możliwości transportowe mieszkańcom Ohio i poprawiając łączność na całym Środkowym Zachodzie. Senator Brown podkreślił korzyści płynące z tych tras, stwierdzając, że generują one rozwój biznesu, tworzą miejsca pracy i wspierają powiązania społeczne w Ohio.

Chociaż początkowe finansowanie zostało zabezpieczone, przyszłe rundy finansowania federalnego będą miały kluczowe znaczenie dla pełnego rozwoju tych linii. Jak wynika z komunikatu prasowego senatora Browna, oczekuje się, że korytarze Ohio będą miały pierwszeństwo w przyszłych konkursach na finansowanie. Chociaż oczekuje się, że fundusze federalne pokryją początkowe koszty, dla długoterminowej stabilności prawdopodobnie konieczne będzie stałe wsparcie ze strony podmiotów stanowych lub lokalnych.

FRA skontaktowała się z członkami Kongresu, aby powiadomić ich o decyzjach w sprawie finansowania, a oficjalne ogłoszenie ma nastąpić jeszcze w tym tygodniu. Zmiany te są zgodne z ponadpartyjną ustawą o infrastrukturze podpisaną przez prezydenta Joe Bidena, która przeznaczyła około 66 miliardów dolarów na ekspansję Amtrak w całym kraju.

Oczekuje się, że proces planowania tych nowych tras będzie czasochłonny, a Stu Nicholson, dyrektor wykonawczy All Aboard Ohio, sugeruje, że rozpoczęcie świadczenia usług może zająć od czterech do pięciu lat. Jednak oczekiwania są duże, a różne organizacje i organy rządowe, takie jak Komisja Rozwoju Kolei Ohio i miasto Columbus, zaangażowały się już w przygotowania i składanie wniosków w celu zapewnienia finansowania.

Pośród tych ekscytujących wydarzeń biuro senatora Browna udostępniło w mediach społecznościowych mapę proponowanej ekspansji Amtrak w Ohio, podkreślając potencjalny wpływ i lepszą łączność w całym stanie.