Nowe RPG na które warto czekać w 2023 roku

W ciągu ostatnich kilku lat branża gier widziała napływ niesamowitych RPG-ów, ale 2023 rok zapowiada się na zupełnie nowy poziom. Z wyczekiwanymi premierami takimi jak Final Fantasy XVI, Diablo 4 i Starfield od Bethesdy, gracze mają się na co cieszyć. Jednak jedna gra wyróżnia się spośród reszty, a mianowicie Baldur’s Gate 3, która szybko stała się ulubioną pozycją fanów walki opartej na statystykach i wciągającej fabuły.

Final Fantasy XVI, rozwijane przez twórców FF5, 12 i 14, prezentuje oszałamiającą grafikę na PlayStation 5 i wprowadza system walki inspirowany MMO. Pomimo dojrzałego tonu i kontrowersyjnych tematów, gra wciąż oddaje esencję klasycznego narracyjnego stylu Final Fantasy.

Fire Emblem Engage, kontynuacja popularnego Fire Emblem: Three Houses, oferuje mieszankę znajomych i nowych elementów. Choć fabuła może wpadać w RPG-owe stereotypy, rozgrywka pozostaje angażująca i taktyczna, co sprawia, że jest to pozycja obowiązkowa dla miłośników strategii.

Like a Dragon: Ishin! to samodzielne spin-off serii Yakuza, osadzone w japońskiej erze samurajów. Zachowuje oryginalne, dziwaczne poczucie humoru serii i oferuje mnóstwo absurdalnych minigier, łącząc historię z rozrywką.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty ponownie analizuje oryginalną grę, dodając ramy szpiegowsko-thrillerowe, poruszając skomplikowane kwestie patriotyzmu i oferując nowe zakończenie. Aktualizacja 2.0 wprowadza również zmiany w systemach postępu gry, umożliwiając różnorodne style gry i sprawiając, że jest to jeszcze bardziej satysfakcjonujące RPG.

Baldur’s Gate 3 od studia Larian Studios to wysoce konfigurowalne i reaktywne RPG, które podąża za strukturą Dungeons & Dragons. Jego złożone systemy i szerokie możliwości umożliwiają różne strategie i decyzje, zapewniając unikalne doświadczenie dla każdego gracza.

Patrząc w przyszłość na rok 2023, te RPG-i to tylko mały fragment tego, co nas czeka. Dzięki swoim wciągającym światom, porywającym historiom i innowacyjnej rozgrywce, fani RPG mają wiele powodów do ekscytacji.

Często zadawane pytania

1. Czy to jedynie RPG-i wydane w 2023 roku?

Nie, to tylko kilka wartych uwagi premier RPG w 2023 roku. Istnieje wiele innych RPG-ów, które mogły nie zostać tutaj wymienione.

2. Czy te gry są dostępne na wszystkich platformach?

Dostępność tych gier może się różnić w zależności od platformy. Niektóre mogą być dostępne wyłącznie na określone konsole lub PC, podczas gdy inne mogą być dostępne na różnych platformach.

3. Czy te gry są odpowiednie dla wszystkich grup wiekowych?

Ważne jest sprawdzenie kategorii wiekowej oraz ostrzeżeń dotyczących treści dla każdej gry przed rozpoczęciem rozgrywki. Niektóre z wymienionych tutaj RPG-ów zawierają dojrzałe tematy i treści, które mogą nie być odpowiednie dla wszystkich grup wiekowych.

4. Czy mogę grać w te gry, jeśli nie znam poprzednich części?

W większości przypadków można cieszyć się tymi grami bez wcześniejszej znajomości serii. Jednak granie w poprzednie części może wzbogacić twoje zrozumienie lore oraz świata gry.