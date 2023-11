Przewodnik po modernizacji konsoli PlayStation 4 za pomocą dysku SSD

Jeśli jesteś właścicielem PlayStation 4, być może zauważyłeś, że czasy ładowania gier mogą być dość wolne. Dobra wiadomość jest taka, że ​​możesz wymienić dysk twardy swojej konsoli na dysk półprzewodnikowy (SSD), co znacząco skróci czas ładowania. W tym przewodniku przeprowadzimy Cię przez kolejne etapy wymiany dysku PS4 na dysk SSD.

Zanim przejdziemy do kolejnych kroków, przyjrzyjmy się korzyściom płynącym z przejścia na dysk SSD. Standardowy dysk twardy dostarczany z PS4 jest powolny, co może powodować frustrująco długi czas ładowania. Z drugiej strony dysk SSD oferuje większą prędkość odczytu i zapisu, co skutkuje krótszym czasem ładowania gier. Chociaż nie sprawi to, że czas ładowania będzie natychmiastowy, możesz spodziewać się skrócenia go o około 10 do 20 sekund lub więcej.

Teraz zacznijmy od procesu aktualizacji.

Krok 1: Wykonaj kopię zapasową zapisanych gier

Po pierwsze, przed wymianą dysku twardego należy wykonać kopię zapasową wszystkich danych. Aby to zrobić, będziesz potrzebować dysku USB. Przejdź do Ustawienia > System > Utwórz kopię zapasową i przywróć na swoim PS4 i wybierz opcję Utwórz kopię zapasową PS4. Pamiętaj, aby wykonać kopię zapasową zapisanych danych, w tym zapisanych gier. Jeśli chcesz, możesz także wykonać kopię zapasową aplikacji.

Krok 2: Wymień dysk

Po utworzeniu kopii zapasowej danych nadszedł czas na wymianę dysku twardego. Firma Sony uczyniła ten proces stosunkowo prostym. W zależności od modelu PS4 kroki mogą się nieznacznie różnić. Do wyjęcia klatki dysku twardego i zastąpienia jej dyskiem SSD potrzebny będzie śrubokręt. Pamiętaj o zabezpieczeniu napędu śrubami.

Krok 3: Zainstaluj ponownie oprogramowanie PS4

Po zainstalowaniu nowego dysku SSD konieczne będzie ponowne zainstalowanie oprogramowania PS4. Obejmuje to sformatowanie dysku USB, pobranie oprogramowania systemowego ze strony pomocy technicznej Sony i zainicjowanie konsoli PS4 w trybie awaryjnym w celu zainstalowania oprogramowania z dysku USB. Aby proces ponownej instalacji przebiegł bezproblemowo, postępuj zgodnie ze szczegółowymi instrukcjami firmy Sony.

Krok 4: Przywróć dane i zainstaluj ponownie gry

Po zainstalowaniu oprogramowania możesz zalogować się na swoje konto PlayStation i przywrócić dane, których kopię zapasową utworzyłeś wcześniej. Jeśli korzystałeś z dysku USB, po prostu włóż go do konsoli i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Wreszcie możesz ponownie zainstalować swoje gry i cieszyć się krótszym czasem ładowania na ulepszonym PS4.

FAQ:

P: Czy aktualizacja mojego PS4 na dysk SSD unieważni moją gwarancję?

Odp.: Nie, modernizacja dysku twardego nie powoduje unieważnienia gwarancji, o ile postępujesz zgodnie z właściwą procedurą.

P: Czy mogę używać dysku SSD M.2 zamiast 2.5-calowego dysku SSD?

O: Nie, PS4 wymaga 2.5-calowego dysku SSD, więc dysk SSD M.2 nie będzie kompatybilny.

P: Jak długo trwa proces aktualizacji?

Odp.: Cały proces, łącznie z tworzeniem kopii zapasowej danych, wymianą dysku i ponowną instalacją oprogramowania, powinien zająć około 15 minut.

P: Czy przejście na dysk SSD poprawi wydajność gry poza czasem ładowania?

Odp.: Chociaż dysk SSD przede wszystkim skraca czas ładowania, może również skutkować płynniejszą rozgrywką i szybszą instalacją gier i aktualizacji.

P: Czy mogę używać zewnętrznego dysku SSD zamiast wymiany dysku wewnętrznego?

O: Tak, możesz używać zewnętrznego dysku SSD poprzez jeden z portów USB w PS4, ale poprawa szybkości może nie być tak znacząca, jak w przypadku aktualizacji wewnętrznego dysku SSD.

Pamiętaj, aby zapoznać się ze szczegółowymi instrukcjami dotyczącymi swojego modelu PS4 i zachować odpowiednie środki ostrożności podczas obchodzenia się z komponentami sprzętowymi. Przy odrobinie cierpliwości i odpowiednich narzędziach możesz tchnąć nowe życie w swoją konsolę PlayStation 4 dzięki modernizacji dysku SSD. Miłego grania!