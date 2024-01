Naukowe badania wykorzystują ESPRESSO do badania atmosfery Jowisza

Podsumowanie:

Nowe badanie przeprowadzone przez badaczy Instytutu Astrofizyki i Nauk Kosmicznych wykorzystuje instrument ESPRESSO na Very Large Telescope (VLT) do badania atmosfery Jowisza. ESPRESSO został pierwotnie zaprojektowany do poszukiwania i badania egzoplanet, co oznacza, że jest to pierwszy raz, kiedy został użyty do badania naszego własnego układu słonecznego. Badanie wykorzystało nową technikę, nazywaną wizualizacją Dopplera, do pomiaru prędkości wiatru w atmosferze Jowisza, dostarczając cennych informacji na temat dynamiki atmosfery planety.

Badanie atmosfery Jowisza:

Badacze skoncentrowali się na strefie równikowej Jowisza, gdzie występują lekkie chmury na dużych wysokościach. Wykorzystując wizualizację Dopplera, zmierzyli prędkości wiatru w zakresie od 37 do 266 mil na godzinę (60 do 428 km/h) z niepewnością mniejszą niż 22 mile na godzinę (35 km/h). Wyniki te zostały opublikowane w czasopiśmie Universe.

Wyzwania obserwacyjne:

Mimo bliższej odległości Jowisza w porównaniu do egzoplanet, obserwacje i tak niosły ze sobą pewne trudności. Rozdzielczość teleskopu VLT utrudniała dokładną nawigację po dysku Jowisza. Dodatkowo, dokładne określenie prędkości wiatru w planecie, która nie jest ciałem sztywnym i obraca się z różnymi prędkościami w zależności od szerokości geograficznej, również było skomplikowane. Jednak badacze byli w stanie porównać swoje nowe dane z wcześniejszymi obserwacjami z kosmosu, w tym danymi z misji sondy Cassini NASA.

Kontynuacja monitorowania:

To badanie demonstrowało skuteczne wykorzystanie wizualizacji Dopplera do śledzenia prędkości wiatru na Jowiszu przy użyciu teleskopów naziemnych. Badacze z Instytutu Astrofizyki i Nauk Kosmicznych planują kontynuować swoje obserwacje, korzystając z ESPRESSO i teleskopu VLT. W ten sposób mają na celu monitorowanie wiatrów na różnych wysokościach i zbieranie danych przez pełny okres obrotu Jowisza. Ta wiedza przyczyni się do lepszego zrozumienia złożonego zachowania atmosfery planety.

FAQ:

Q: Jaki instrument został użyty do badania atmosfery Jowisza?

A: Badacze użyli instrumentu ESPRESSO na Very Large Telescope (VLT), aby obserwować atmosferę Jowisza.

Q: Jaką technikę wykorzystano do pomiaru prędkości wiatru?

A: Wykorzystano wizualizację Dopplera do pomiaru prędkości wiatru w atmosferze Jowisza.

Q: Z jakimi wyzwaniami borykali się badacze?

A: Wyzwania obejmowały dokładną nawigację po dysku Jowisza ze względu na wysoką rozdzielczość teleskopu VLT oraz określanie prędkości wiatru w planecie, która obraca się z różnymi prędkościami w zależności od szerokości geograficznej.

Q: Jakie będzie znaczenie tego badania dla naszego zrozumienia atmosfery Jowisza?

A: Badanie dostarcza cennych informacji na temat dynamiki atmosfery Jowisza i pomoże naukowcom stworzyć model globalnej cyrkulacji tej planety.