Naukowcy odkryli przełomową metodę kontroli białka MYC, otwierającą drogę do nowych leków przeciwnowotworowych

Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Riverside (UCR) dokonali istotnego przełomu w badaniach nad nowotworami, opracowując metodę kontroli białka MYC, które jest powiązane z 75% przypadków ludzkich nowotworów. To przełomowe badanie otwiera nowe możliwości w rozwoju skuteczniejszych leków przeciwnowotworowych.

MYC to białko odgrywające istotną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu komórek, szczególnie w procesie transkrypcji, w którym informacje genetyczne są przekształcane z DNA na RNA, a następnie na białka. Jednak w komórkach nowotworowych MYC staje się nadmiernie aktywne i niekontrolowane, przyspieszając szybki wzrost nowotworu.

Wyzwaniem w celowaniu w MYC jest brak jego struktury, co utrudnia opracowanie konwencjonalnych leków opartych na dobrze zdefiniowanych strukturach białkowych. Aby poradzić sobie z tym wyzwaniem, zespół UCR opracował związek peptydowy, który skutecznie wiąże się i hamuje aktywność MYC. Manipulując peptydami w określonych formach i kształtach, badacze zwiększyli ich interakcję z MYC.

Nowo opracowany peptyd wykazuje silną i specyficzną interakcję z MYC, podobną do przeciwciała. Ten postęp zbliża badania do celu jakim jest opracowanie leku. Kolejnym etapem badania jest wykorzystanie lipidowych nanocząstek do dostarczania peptydu do komórek, przy jednoczesnym działaniu na poprawę zdolności peptydu do przenikania do komórek.

Możliwość przeprowadzenia tych przełomowych badań zapewniło wsparcie finansowe Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych, kierowanego przez Kongres badań medycznych oraz Narodowych Instytutów Zdrowia. Implikacje tego odkrycia są głębokie, ponieważ może ono prowadzić do opracowania nowych, bardziej skutecznych leków przeciwnowotworowych.

Profesor Min Xue, którego laboratorium na UC Riverside zajmuje się narzędziami molekularnymi do zrozumienia biologii i odkrywania leków, uważa, że MYC jest ucieleśnieniem chaosu ze względu na brak struktury i znaczący wpływ na różne rodzaje nowotworów. Ten przełom w kontroli MYC wzbudza nadzieję i ekscytację w społeczności naukowej, otwierając nowe możliwości w walce z rakiem.

Aby przeczytać więcej interesujących artykułów, wyłącznej treści i najnowszych aktualizacji, zapisz się na nasz newsletter. Dodatkowo, odwiedź EarthSnap, darmową aplikację opracowaną przez Erica Rallsa i Earth.com.