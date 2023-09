Ekspert dzieli się naturalnymi metodami łagodzenia zaparć

By

Zaparcia to częsty problem trawienny, który dotyka wiele osób. Aby złagodzić zaparcia, często sięgamy po leki dostępne bez recepty, ale istnieją naturalne metody, które mogą natychmiast pomóc złagodzić zaparcia. Doktor Janine Bowring, znana ekspertka w dziedzinie zdrowia jelit z Kanady, podzieliła się swoimi najlepszymi wskazówkami na TikToku, zyskując miliony wyświetleń. Chociaż niektórzy ludzie mogą być sceptyczni, metody te są poparte dowodami naukowymi.

Jakie są więc te naturalne metody łagodzenia zaparć? Bowring radzi, co następuje:

1. Dbaj o nawodnienie: picie wystarczającej ilości wody jest niezbędne do prawidłowego trawienia i wypróżnień. Odwodnienie może prowadzić do stwardnienia stolca i trudności w jego oddawaniu. Staraj się pić co najmniej 8 szklanek wody dziennie.

2. Zwiększ spożycie błonnika: Spożywanie diety bogatej w błonnik może sprzyjać regularnym wypróżnieniom. Włącz do swoich posiłków owoce, warzywa, produkty pełnoziarniste i rośliny strączkowe. Dodatkowo w razie potrzeby można zastosować suplement błonnika.

3. Regularnie ćwicz: Aktywność fizyczna stymuluje mięśnie jelit, ułatwiając wypróżnienia. Angażuj się w regularne ćwiczenia, takie jak spacery lub jogging, aby zapobiegać i łagodzić zaparcia.

4. Wypróbuj naturalne środki: Bowring sugeruje stosowanie naturalnych środków, takich jak herbaty ziołowe, takie jak mięta pieprzowa lub imbir, aby ukoić układ trawienny i promować regularność jelit. Probiotyki mogą być również korzystne dla utrzymania zdrowych jelit.

Chociaż te wskazówki mogą pomóc natychmiast złagodzić zaparcia, ważne jest, aby zająć się podstawowymi przyczynami zaparć, aby uzyskać długoterminową ulgę. Jeśli cierpisz na przewlekłe zaparcia lub inne problemy trawienne, zaleca się skonsultowanie się z pracownikiem służby zdrowia w celu właściwej oceny i spersonalizowanego planu leczenia.

Podsumowując, zaparcia można złagodzić naturalnymi metodami, takimi jak utrzymywanie odpowiedniego nawodnienia, zwiększenie spożycia błonnika, regularne ćwiczenia i wypróbowywanie naturalnych środków. Zalecenia dr Janine Bowring, szanowanej ekspertki w dziedzinie zdrowia jelit, zapewniają holistyczne podejście do promowania zdrowia układu trawiennego i łagodzenia zaparć.

