Nowe odkrycia w ramach misji Lucy NASA: odkryto nieoczekiwany układ podwójny planetoid

Należąca do NASA sonda kosmiczna Lucy wykonująca misję badania asteroid trojańskich powiązanych z Jowiszem, niedawno po raz pierwszy przeleciała obok asteroidy. Zespół misji był zaskoczony, gdy na Ziemię dotarły pierwsze zdjęcia z przelotu – odkrył kolejną małą asteroidę krążącą wokół większej. To nieoczekiwane odkrycie zwiększyło liczbę asteroid, obok których przeleci Lucy, z 10 do 11, jak wyjaśnia główny badacz misji Hal Levison.

Asteroida, obok której przeleciała Lucy, nosi nazwę Dinkinesh, co w języku amharskim oznacza „cudowny”. Kamery statku kosmicznego wykonały szczegółowe zdjęcia układu podwójnego asteroid, pokazując mniejszą asteroidę krążącą wokół większej. To odkrycie sprawia, że ​​Dinkinesh jest wyjątkowym i fascynującym obiektem badań.

Warto zauważyć, że NASA napotykała w przeszłości układy podwójne planetoid. Niektórzy mogą pamiętać systemy Didymos i Dimorphos, na które misja NASA DART celowo wywarła wpływ w 2022 r., aby przetestować strategie obrony Ziemi. Układ Dinkinesha wykazuje pewne podobieństwa do Didymos i Dimorphos, ale istnieją też intrygujące różnice, które naukowcy chętnie zbadają dalej.

Zdjęcia wykonane przez kamerę Long-Range Reconnaissance Imager (LORRI) Lucy podczas przelotu ujawniają, że Dinkinesh ma szerokość około pół mili, a mniejsza asteroida ma około 15 mili. Te szczegółowe zdjęcia posłużyły także jako test w locie terminalowego systemu śledzenia statku kosmicznego, który spisał się znakomicie pomimo nieoczekiwanych wyzwań, jakie stwarzał cel.

Misja Lucy będzie kontynuować swoją podróż, a kolejny przelot zaplanowano na 2025 rok, kiedy statek kosmiczny zbliży się do asteroidy Donaldjohanson. Dane zebrane podczas tego przelotu będą bezcenne w poszerzaniu naszej wiedzy o asteroidach i ich złożonych cechach.

FAQ:

P: Co odkryła należąca do NASA sonda Lucy podczas pierwszego przelotu obok asteroidy?

O: Należąca do NASA sonda kosmiczna Lucy odkryła układ podwójny asteroid podczas pierwszego przelotu obok asteroidy o nazwie Dinkinesh.

P: Jakie jest znaczenie znalezienia podwójnego układu planetoid?

O: Odkrycie podwójnego układu asteroid zapewnia wyjątkowe możliwości badań naukowych i może rzucić światło na powstawanie i ewolucję asteroid.

P: Jak duże są asteroidy w układzie Dinkinesh?

O: Większą asteroidę, Dinkinesh, szacuje się na około pół mili, podczas gdy mniejsza asteroida ma około 15 mili.

P: Czy istnieją inne układy podwójne planetoid, które NASA napotkała wcześniej?

O: Tak, NASA napotkała już wcześniej układy podwójne planetoid, takie jak Didymos i Dimorphos.

P: Jaki będzie następny cel statku kosmicznego Lucy należącego do NASA?

O: Kolejnym celem statku kosmicznego Lucy jest asteroida Donaldjohanson, do której zbliży się w 2025 roku.