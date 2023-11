Nowe odkrycie: statek kosmiczny Lucy odkrywa podwójny układ planetoid

By

Należąca do NASA sonda kosmiczna Lucy wykonująca misję badania asteroid trojańskich powiązanych z Jowiszem dokonała ekscytującego odkrycia podczas pierwszego przelotu obok asteroidy. Gdy sonda przeleciała obok asteroidy o nazwie Dinkinesh, wykonała zdjęcia, które ukazały inną małą asteroidę krążącą wokół większej, czyniąc ją układem podwójnym.

Imię Dinkinesh, oznaczające w języku amharskim „cudowny”, okazało się odpowiednie, gdy zespół odpowiedzialny za misję Lucy wyraził swoje podekscytowanie. To nieoczekiwane odkrycie zwiększyło liczbę podróży Lucy z planowanych siedmiu asteroid do jedenastu, włączając w to dwa księżyce trojańskie i nowo odkrytego satelitę.

Ten podwójny układ planetoid ma pewne podobieństwa z układami Didymos i Dimorphos, które odwiedziły różne statki kosmiczne NASA. W rzeczywistości misja DART NASA celowo uderzyła w Dimorphos we wrześniu 2022 r., aby przetestować plan obrony Ziemi. Według Keitha Nolla, naukowca projektu Lucy, istnieją „interesujące różnice”, które warto zbadać.

Podczas przelotu Lucy przeleciała obok Dinkinesha z prędkością 10,000 270 km/h z odległości około 0.15 km nad asteroidą. Zamontowana na sondzie kamera Long-Range Reconnaissance Imager (LORRI) wykonała niezwykle szczegółowe zdjęcia pary asteroid. Na podstawie tych zdjęć zespół oszacował, że Dinkinesh ma szerokość pół mili, a mniejsza asteroida ma około XNUMX km.

Oprócz tego ekscytującego odkrycia przelot Lucy posłużył jako test w locie terminalowego systemu śledzenia statku kosmicznego. Wstępne wyniki wskazują, że system śledzenia działał zgodnie z oczekiwaniami, nawet w obliczu trudniejszego celu, niż oczekiwano.

Przez najbliższy tydzień zespół będzie kontynuował analizę danych zebranych podczas przelotu. Następny przelot Lucy zaplanowano na rok 2025, kiedy zbliży się ona do asteroidy Donaldjohanson, co zapewni dalszy wgląd w fascynujący świat asteroid.

FAQ

Co to znaczy, że asteroida jest binarna?

Kiedy asteroida jest binarna, oznacza to, że istnieją dwie asteroidy krążące wokół siebie na bliskich orbitach. Mniejsza asteroida krąży wokół większej, tworząc układ podwójny.

Jaki jest cel misji statku kosmicznego Lucy należącej do NASA?

Misją statku kosmicznego Lucy jest badanie asteroid trojańskich, czyli obiektów znajdujących się na orbicie Jowisza wokół Słońca. Badając te asteroidy, naukowcy mają nadzieję uzyskać wgląd w wczesne formowanie się Układu Słonecznego.

Jak Lucy odkryła podwójną asteroidę?

Kamera Long-Range Reconnaissance Imager (LORRI) Lucy wykonała szczegółowe zdjęcia pary asteroid podczas przelotu. Obrazy te ujawniły obecność mniejszej asteroidy krążącej wokół większej, co wskazuje na układ podwójny.

Jakie są podobieństwa między systemem binarnym Dinkinesha a systemem Didymos i Dimorphos?

Obydwa układy podwójne obejmują większą asteroidę i mniejszą na orbicie. Istnieją jednak również zauważalne różnice, które naukowcy uznają za intrygujące i planują dalsze badania.

Kiedy nastąpi następny przelot Lucy?

Następny przelot Lucy zaplanowano na rok 2025, kiedy zbliży się ona do asteroidy Donaldjohanson.