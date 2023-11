Nowe odkrycie: należąca do NASA sonda kosmiczna Lucy odkryła planetoidę Dinkinesh krążącą wokół Mini Księżyca

By

W zaskakujący sposób sonda kosmiczna Lucy należąca do NASA dokonała nieoczekiwanego odkrycia podczas niedawnego przelotu obok asteroidy Dinkinesh. Przechwytując dane i obrazy ze spotkania oddalonego o 300 milionów mil w głównym pasie asteroid, Lucy ujawniła, że ​​Dinkinesh ma na swojej orbicie miniksiężyc. Asteroidzie mierzącej zaledwie pół mili (790 metrów) średnicy towarzyszy znacznie mniejszy księżyc, mierzący zaledwie jedną dziesiątą mili (220 metrów).

To nieoczekiwane odkrycie zwiększa emocje związane z misją Lucy, która służy jako próba przed jej ostatecznym przeznaczeniem: tajemniczymi asteroidami trojańskimi w pobliżu Jowisza. Wystrzelona w 2021 r. sonda Lucy ma spotkać te tajemnicze asteroidy w 2027 r. i spędzić sześć lat na ich badaniu. Pierwotnie lista docelowa obejmująca siedem asteroid wzrosła obecnie do jedenastu, co poszerza możliwości odkryć naukowych.

Imię „Dinkinesh” ma szczególne znaczenie w języku amharskim w Etiopii. W tłumaczeniu „jesteś cudowna” służy również jako amharskie imię Lucy, szczątków przodka człowieka sprzed 3.2 miliona lat odnalezionych w Etiopii w latach 1970. XX wieku. To właśnie ten starożytny hominin zainspirował nazwanie statku kosmicznego.

Najnowsze odkrycie z misji Lucy wprawiło naukowców w zachwyt. „Dinkinesh naprawdę zasłużył na swoją nazwę; to coś cudownego” – stwierdził Hal Levison, główny naukowiec w Southwest Research Institute. Nowa wiedza na temat asteroidy i towarzyszącego jej miniksiężyca otwiera drzwi do dalszego zrozumienia dynamiki i różnorodności obiektów obecnych w naszym Układzie Słonecznym.

W miarę jak Lucy kontynuuje swoją podróż, astronomowie i badacze z niecierpliwością oczekują przyszłych odkryć, które na nich czekają. Odkrycia statku kosmicznego nie tylko dostarczają cennego wglądu w świat asteroid i ciał niebieskich, ale także przyczyniają się do zrozumienia naszego własnego pochodzenia i historii naszej planety.

Najczęściej zadawane pytania

1. Jaki jest cel misji statku kosmicznego Lucy należącej do NASA?

Należąca do NASA sonda kosmiczna Lucy wyrusza z misją zbadania asteroid trojańskich w pobliżu Jowisza. Odwiedzając i badając te asteroidy, Lucy chce dowiedzieć się więcej o pochodzeniu i ewolucji naszego Układu Słonecznego, zapewniając wgląd w procesy, które kształtowały go przez miliardy lat.

2. Jak duża jest asteroida Dinkinesh i jej księżyc?

Asteroida Dinkinesh ma średnicę około 790 metrów, a towarzyszący jej miniksiężyc mierzy zaledwie 220 metrów. Wymiary te podkreślają stosunkowo małą skalę tych ciał niebieskich.

3. Jakie znaczenie ma nazwa „Dinkinesh” dla asteroidy?

„Dinkinesh” ma znaczenie w języku amharskim używanym w Etiopii i oznacza „jesteś cudowny”. Jest to również nazwa używana w języku amharskim w odniesieniu do Lucy, skamieliny hominina sprzed 3.2 miliona lat znalezionej w Etiopii. Nazwa reprezentuje budzący podziw charakter odkrycia i naukowe znaczenie zrozumienia naszego starożytnego pochodzenia.