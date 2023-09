Jak naprawić błąd NameDrop, który nie działa na iPhonie

By

Funkcja NameDrop na iPhonie to wygodny sposób udostępniania informacji kontaktowych innym użytkownikom iPhone'a za pośrednictwem AirDrop. Jednak niektórzy użytkownicy mieli problemy z niedziałającym NameDrop. Chociaż dokładna przyczyna tego problemu jest niejasna, istnieje kilka rozwiązań, które możesz wypróbować.

Najpierw sprawdź, czy Twój iPhone obsługuje funkcję NameDrop. NameDrop działa tylko na wybranych modelach iPhone'a, które są kompatybilne z iOS 17. Jeśli masz iPhone'a X lub poprzedni model, nie będzie on obsługiwał iOS 17 i dlatego NameDrop nie będzie działać na Twoim urządzeniu. Ponadto zarówno Twój iPhone, jak i iPhone odbiorcy muszą mieć zainstalowany system iOS 17, aby NameDrop działał prawidłowo.

Inną częstą przyczyną niedziałania NameDrop jest nieprawidłowe użycie gestu NameDrop. Aby skorzystać z tej funkcji, należy zbliżyć górne części dwóch iPhone'ów. Upewnij się, że górne części obu iPhone'ów stykają się ze sobą lub umieszczają je razem.

Jeśli przypadkowo wyłączyłeś opcję „Łączenie urządzeń”, może to również spowodować nieprawidłowe działanie NameDrop. Aby to sprawdzić, przejdź do aplikacji Ustawienia, otwórz Ogólne i dotknij Ustawienia AirDrop. Upewnij się, że przełącznik „Łączenie urządzeń” jest włączony.

Problemy z łącznością Bluetooth i Wi-Fi mogą również wpływać na funkcję NameDrop. Spróbuj wyłączyć i włączyć Bluetooth i Wi-Fi na obu iPhone'ach, aby sprawdzić, czy to rozwiąże problem.

Domyślnie widoczność AirDrop jest ustawiona na „Kontakty” na iPhone'ach. Ponieważ jednak NameDrop służy do udostępniania danych kontaktowych użytkownikom iPhone'a, którzy nie są w Twoich kontaktach, musisz ustawić widoczność AirDrop na „Wszyscy”, aby NameDrop działał poprawnie. Można to zrobić w ustawieniach AirDrop.

Czasami proste ponowne uruchomienie może naprawić drobne błędy lub problemy z oprogramowaniem. Spróbuj ponownie uruchomić iPhone'a, aby sprawdzić, czy to rozwiąże problem niedziałającego NameDrop.

Jeśli żadne z powyższych rozwiązań nie zadziała, pomocne może być zresetowanie ustawień sieciowych na telefonie iPhone i telefonie iPhone drugiej osoby. Należy jednak pamiętać, że zresetowanie ustawień sieciowych spowoduje usunięcie zapisanych sieci Wi-Fi i wcześniej dodanych urządzeń Bluetooth.

Ogólnie rzecz biorąc, jeśli masz problemy z działaniem NameDrop na Twoim iPhonie, wypróbuj te rozwiązania, aby rozwiązać problem i cieszyć się wygodą udostępniania kontaktów za pośrednictwem AirDrop.

