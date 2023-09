Zaskakujące odkrycie nowego typu trzęsienia księżyca

Naukowcy dokonali niezwykłego odkrycia podczas badań trzęsień księżyca. Kiedy astronauci programu Apollo umieścili sejsmometry na powierzchni Księżyca, odkryli, że na Księżycu występują trzęsienia ziemi podobne do trzęsień ziemi na Ziemi. Te trzęsienia księżyca występują w czterech różnych typach: głębokie, płytkie, termiczne i spowodowane uderzeniami meteorytów. Jednakże niedawna analiza danych dotyczących trzęsień ziemi termicznych zarejestrowanych przez instrumenty z misji Apollo 17 ujawniła piąty rodzaj trzęsień księżyca, który był wcześniej nieznany.

Podczas misji Apollo 17 skalibrowano trzy sejsmometry do rejestrowania termicznych trzęsień ziemi na Księżycu. Urządzenia te zbierały dane od października 1976 r. do maja 1977 r. Trzęsienia termiczne występują na skutek ekstremalnych zmian temperatury podczas przejścia Księżyca z dnia na noc i wahają się od 250 stopni Fahrenheita (121 stopni Celsjusza) do -208 stopni Fahrenheita (-133 stopni Celsjusza).

Korzystając z zaawansowanych technik, w tym uczenia maszynowego, naukowcy z Kalifornijskiego Instytutu Technologii ponownie przeanalizowali dane. Odkryli, że trzęsienia termiczne występują regularnie w ciągu dnia, ale odkryli także dodatkowe wstrząsy niezwiązane z trzęsieniami termicznymi. Te nowe trzęsienia miały miejsce dopiero rano.

Aby określić źródło tych tajemniczych trzęsień, badacze ze zdziwieniem odkryli, że pochodzą one z bazy lądownika księżycowego Apollo 17. Każdego ranka, gdy podstawa lądownika jest podgrzewana przez słońce, rozszerza się i wibruje, powodując trzęsienia. Trzęsienia te występują z niezwykłą regularnością, co pięć do sześciu minut w ciągu pięciu do siedmiu godzin ziemskich.

Chociaż te trzęsienia księżyca mogą nie występować naturalnie, nadal przyczyniają się do zrozumienia aktywności sejsmicznej Księżyca. Wiedza ta ma kluczowe znaczenie dla przyszłego rozwoju Księżyca.

Naukowcy podkreślają znaczenie badania istniejących danych w celu zaprojektowania eksperymentów i misji, które mogą dać odpowiedź na właściwe pytania dotyczące Księżyca. Księżyc jest jedynym, poza Ziemią, ciałem niebieskim, które ma na swojej powierzchni wiele sejsmometrów, co zapewnia wyjątkową okazję do dogłębnego zbadania innego ciała planetarnego.

W ostatnich miesiącach indyjski lądownik Chandrayaan 3 umieścił na Księżycu nowy instrument sejsmiczny o nazwie Instrument for Lunar Seismic Activity (ILSA). Udało mu się zarejestrować naturalne trzęsienie Księżyca w dniu 26 sierpnia 2023 r., chociaż dokładne źródło trzęsienia jest nadal badane.

Dalsze badania aktywności sejsmicznej Księżyca pomogą naukowcom w mapowaniu kraterów podpowierzchniowych Księżyca i poszukiwaniu złóż. Dodatkowo, umieszczając sejsmometry w trwale zacienionych obszarach na biegunie południowym Księżyca, badacze mogliby potencjalnie wykryć lód wodny uwięziony pod powierzchnią, ponieważ fale sejsmiczne przemieszczają się w wodzie wolniej.

Wyniki tego badania opublikowano 5 września w czasopiśmie Journal of Geophysical Research – Planets.

