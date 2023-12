Hrabstwo Montgomery podejmuje działania przeciwko rosnącej liczbie przypadków oszustw związanych z aktami prawnymi

By

Podsumowanie: Liczba przypadków oszustw związanych z aktami prawnymi w hrabstwie Montgomery wzrosła z jednej do dwóch skarg miesięcznie w 2021 r. do dwóch do trzech skarg tygodniowo. Protokolant hrabstwa stara się zwiększyć świadomość na temat oszukańczej sprzedaży nieruchomości poprzez użycie fałszywych podpisów oraz poświadczeń notarialnych wynikających z zaniedbania lub współudziału. Prokuratura hrabstwa Montgomery prowadzi obecnie dochodzenie w kilku sprawach. W artykule omówiono problematykę oszustw związanych z aktami majątkowymi, ich wpływ na właścicieli nieruchomości oraz działania podejmowane w celu ich zwalczania.

Oszustwa związane z aktami majątkowymi, czyli składanie fałszywych aktów własności, stają się coraz większym problemem w hrabstwie Montgomery. Sprawcy często korzystają z aktów rezygnacji z roszczeń, szybkiej metody przeniesienia majątku, zawierających sfałszowane podpisy i poświadczenia notarialne. Po zarejestrowaniu aktu oszust próbuje sprzedać nieruchomość niczego niepodejrzewającym nabywcom.

Chociaż nie jest to nowy program, prokuratura hrabstwa Montgomery aktywnie bada przypadki fałszywych aktów majątkowych. Faktycznie, już wcześniej pojawiły się akty oskarżenia dotyczące takich działań. Okręgowy urząd protokolarny zidentyfikował kilka osób, które widnieją na dokumentach jako notariusze bez odpowiedniej rejestracji lub prowadzą podejrzaną działalność.

Oszustwa związane z aktami majątkowymi mogą dotknąć każdego, ale szczególnie narażone są nieruchomości należące do mieszkańców spoza miasta lub te przeznaczone do wynajęcia lub sprzedaży. Oszuści często atakują platformy internetowej sprzedaży nieruchomości, takie jak Trulia, aby zidentyfikować potencjalne ofiary. Biuro audytora hrabstwa Montgomery, odpowiedzialne za wydział przekazywania aktów prawnych w hrabstwie, również odnotowało wzrost liczby fałszywych przekazów dokumentów, które nie spełniają wymogów prawnych.

Aby zaradzić temu problemowi, wprowadzono różne środki. Biuro rejestracyjne hrabstwa Montgomery prowadzi bezpłatny system powiadamiania zwany systemem powiadamiania o oszustwach (FANS), który umożliwia właścicielom nieruchomości informowanie o wszelkich dokumentach związanych z ich nieruchomościami. Za pośrednictwem tego systemu właściciele nieruchomości mogą otrzymywać powiadomienia e-mailowe, listy lub jedno i drugie za każdym razem, gdy na ich zarejestrowanych działkach zostanie złożony akt notarialny, hipoteka lub zastaw.

Właścicieli nieruchomości zachęca się do rejestrowania się w programie FANS za pośrednictwem strony internetowej rejestratora okręgowego lub w jego biurze. Hrabstwo angażuje się w podnoszenie świadomości na temat oszustw związanych z aktami prawnymi i podejmowanie proaktywnych kroków w celu ochrony właścicieli nieruchomości przed staniem się ofiarą takich oszukańczych działań.