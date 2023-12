Spotkanie turystów z niedźwiedziem grizzly przypomina o bezpieczeństwie dzikiej przyrody

By

Turyści odwiedzający Park Narodowy Grand Teton przeżyli wstrząsające przeżycie, gdy niechcący rozgniewali matkę niedźwiedzicy grizzly i jej młode. Incydent, uchwycony na wideo przez innego gościa i udostępniony w mediach społecznościowych, stanowi wyraźne przypomnienie o znaczeniu bezpieczeństwa dzikiej przyrody.

Na nagraniu widać dwóch turystów stojących przed samochodem, aby robić zdjęcia niedźwiedziom na poboczu drogi. Jednak ich działania szybko pogorszyły sytuację, a niedźwiedzica-matka ruszyła w ich stronę. Jeden z mężczyzn zdołał schronić się w samochodzie, drugi uciekł na dach.

Choć turyści mieli szczęście, że uciekli bez szwanku, incydent ten uwypuklił potencjalne niebezpieczeństwa wynikające ze zbytniego zbliżenia się do dzikiej przyrody. Służba Parków Narodowych (NPS) podkreśla, że ​​zarówno niedźwiedzie czarne, jak i grizzly mogą stać się agresywne, jeśli poczują się zagrożone lub jeśli zagrożone będą ich młode lub źródło pożywienia.

Dla odwiedzających istotna jest znajomość języka ciała niedźwiedzia, co pozwoli określić jego nastrój. Do oznak pobudzenia zalicza się kołysanie głową, sapanie, szczękanie zębami, a także opuszczoną głowę i odłożone uszy, co wskazuje na agresję. W przypadku szarży niedźwiedzia nie zaleca się biegania. Zamiast tego zaleca się poczekać, aż niedźwiedź się zatrzyma, a następnie powoli się wycofać. Spray na niedźwiedzie może okazać się przydatnym narzędziem podczas takich starć.

Park Narodowy Grand Teton jest domem zarówno dla niedźwiedzi czarnych, jak i grizzli i choć zwierzęta te na ogół unikają interakcji z ludźmi, odwiedzający muszą szanować swoją przestrzeń i utrzymywać bezpieczną odległość. Incydent stanowi przestrogę dla wszystkich turystów, podkreślając potrzebę priorytetowego traktowania bezpieczeństwa dzikiej przyrody i odpowiedzialnego zachowania w siedliskach przyrodniczych.

Dalsze wskazówki dotyczące spotkań z niedźwiedziami i zapewniania bezpieczeństwa dzikiej przyrody można znaleźć w naszych obszernych przewodnikach: „Co zrobić, jeśli spotkasz niedźwiedzia” i „Bezpieczeństwo dzikiej przyrody: osiem wskazówek dotyczących nieoczekiwanych spotkań”. Stosując się do tych zaleceń, turyści mogą cieszyć się pięknem przyrody, zapewniając jednocześnie własne bezpieczeństwo i dobrostan zwierząt, które zamieszkują te przepiękne krajobrazy.