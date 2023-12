Możliwości drugiego pilota AI firmy Microsoft pozwalają optymistycznie prognozować przychody

Niedawna analiza przeprowadzona przez Macquarie wskazuje, że portfolio drugich pilotów AI firmy Microsoft może generować znaczne przychody dla firmy. W rezultacie Macquarie podniosła cenę docelową akcji Microsoftu do 430.00 dolarów z 405.00 dolarów, utrzymując jednocześnie rekomendację Outperform.

Z analizy wynika, że ​​obecna oferta drugich pilotów AI firmy Microsoft może przynieść dodatkowe przychody w wysokości około 9.1 miliarda dolarów. Oczekuje się, że temu wzrostowi przychodów będzie towarzyszyła wysoka marża brutto wynosząca od 61% do 91%. W scenariuszu podstawowym mogłoby to potencjalnie doprowadzić do wzrostu zysku na akcję (EPS) o 0.49 USD do roku podatkowego 2026.

Jednak w optymistycznym scenariuszu, przy wyższym wskaźniku wdrożenia i gęstości użytkowników na maszynę, wzrost EPS może sięgnąć nawet 2.17 USD. Z drugiej strony bardziej ostrożne szacunki, biorąc pod uwagę niższy wskaźnik adopcji i intensywne użytkowanie przez mniejszą grupę zaawansowanych użytkowników, przewidują skromniejszy wzrost EPS o 0.06 USD.

Aby ocenić potencjał przychodów, analitycy wzięli pod uwagę stopień wdrożenia każdego drugiego pilotażowego produktu AI do końca roku podatkowego 2025. Spostrzeżenia liderów branży w dziedzinie sztucznej inteligencji sugerują, że przedsiębiorstwa spędzą rok finansowy 2024 na ocenie i pilotażowym testowaniu tych aplikacji . Analitycy spodziewają się, że proces ten doprowadzi do znacznego wdrożenia rozwiązań począwszy od 2025 r., po zakończeniu wstępnych ocen i udostępnieniu danych na temat skuteczności drugich pilotów AI.

Analitycy Macquarie uważają, że Microsoft może wygenerować około 7.3 miliarda dolarów przyrostowego rocznego przychodu (ARR) z samego produktu M365 Copilot do końca roku podatkowego 2025. Szacunki opierają się na 5% wskaźniku wykorzystania, co oznacza około 20 milionów użytkowników . Analitycy uważają to oszacowanie za rozsądne, biorąc pod uwagę, że cena M365 Copilot wynosi 30 USD za użytkownika miesięcznie dla klientów M365 E3 lub E5, a także dla małych i średnich firm posiadających licencje M365 Business Standard lub Business Premium.

Ogólnie rzecz biorąc, możliwości drugiego pilota AI oferowane przez Microsoft stanowią obiecujący potencjał wzrostu dla firmy. Biorąc pod uwagę potencjał dodatkowych miliardów dolarów i zwiększony EPS, nie jest zaskoczeniem, że analitycy optymistycznie patrzą na perspektywy Microsoftu na przyszłość.