Le Droit żegna się z drukiem, przyjmuje cyfrową transformację

Le Droit, prominentna francuskojęzyczna gazeta obsługująca region Ottawa-Gatineau, po ponad 100 latach obecności na rynku, żegna się z wersją papierową. Ostatni fizyczny egzemplarz zszedł z prasy w weekend, oznaczając kulminację stopniowej transformacji Le Droit w publikację cyfrową.

Decyzja o przejściu wyłącznie do Internetu była zarazem oczekiwana i nieunikniona – tak twierdzi redaktor naczelna Marie-Claude Lortie. Lortie ujawniła, że gdy dołączyła do Le Droit w 2021 roku, decyzja o przejściu już była podjęta. Pytanie brzmiało jedynie: kiedy to się stanie, a nie czy.

Wprawdzie niektórzy czytelnicy mogą być rozczarowani tym przejściem, Lortie uważa, że jest to konieczna zmiana zarówno z punktu widzenia środowiskowego, jak i finansowego. W niedawno udzielonym wywiadzie podkreśliła ona znaczenie dostosowania się do cyfrowej epoki i zmniejszenia ekologicznego śladu gazety.

Le Droit już wcześniej podjął znaczące kroki w kierunku cyfryzacji, zaczynając od roku 2020 i zaprzestając drukowania sześciu wydań tygodniowych, przechodząc na wydawanie gazety tylko w soboty. Teraz, po ostatnim wydaniu drukowanym, Le Droit dołącza do innych gazet z Quebecu, należących do Groupe Capitale Médias, które również przyjmują obecność w Internecie.

Emerytowany redaktor Le Droit, Pierre Bergeron, widzi tę transformację jako ewolucję, a nie powód do żałoby. Zachowuje on optymizm co do przyszłości dziennikarstwa i uważa, że dziennikarze znajdą innowacyjne sposoby kontynuowania swojej pracy.

Ostatnie wydanie Le Droit to hołd złożony przez gazetę społeczności. Zawiera ono 88 stron, wypełnionych historiami dostarczanymi zarówno przez autorów jak i czytelników, obejmujących bogatą historię tej gazety oraz jej trwałe dziedzictwo.

Choć pożegnanie Le Droit z drukiem oznacza koniec ery, symbolizuje także nowy rozdział w historii gazety. Przejście do cyfrowej formy otwiera nowe możliwości dotarcia do szerszej publiczności i dostosowania się do ciągle zmieniającego się krajobrazu mediów.

Podsumowanie:

FAQ:

1. Dlaczego Le Droit zakończył wydawanie w wersji drukowanej?

Le Droit podjął decyzję o przejściu wyłącznie do formy cyfrowej ze względów środowiskowych i finansowych. Przejście to pozwala gazecie ograniczyć swój ekologiczny ślad i dostosować się do zmieniającego się krajobrazu mediów.

2. Kiedy Le Droit rozpoczął cyfrową transformację?

Le Droit zaczął zmniejszać częstotliwość druku w 2020 roku, publikując tylko w soboty. Ostatnie zakończenie drukowanej edycji oznacza zakończenie procesu przekształcania gazety w treści cyfrowe.

3. Co teraz dzieje się z Le Droit?

Le Droit kontynuuje swoją działalność jako publikacja cyfrowa. Przejście do formy cyfrowej koresponduje z innymi gazetami z Quebecu, należącymi do Groupe Capitale Médias, które również przechodzą na platformy online.

4. Jaka jest znaczenie ostatniego wydania papierowego Le Droit?

Ostatnie fizyczne wydanie Le Droit jest hołdem złożonym dla wpływu gazety w społeczności. Zawiera ono historie dostarczane zarówno przez autorów, jak i czytelników, oddając ducha bogatej historii tej publikacji.