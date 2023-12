W ostatnich wydarzeniach konto Twitter ID@Xbox należące do Microsoftu znalazło się na celowniku krytyki za promowanie gier niezależnych przy użyciu sztucznie generowanej sztuki. Wątpliwej jakości dzieło zostało opublikowane 27 grudnia i przedstawiało obraz dzieci zjeżdżających na sankach z gigantycznym logo Xbox. Po dokładniejszym przyjrzeniu się obrazowi stało się jasne, że zawiera on kilka anomalii generowanych przez sztuczną inteligencję, takich jak dzieci sterujące sankami przy użyciu nieistniejących korbowodów oraz dziwne elementy, takie jak czarne wypustki i wąsy.

Reakcje na tę sytuację były gwałtowne, a fani oraz twórcy gier wyrazili swoją krytykę wobec Microsoftu za brak zaangażowania oraz lekceważenie niezależnych deweloperów. Pixel artysta TAHK0 skomentował: „Nic tak nie mówi 'nie obchodzimy się z niezależnymi twórcami’ jak użycie sztucznej inteligencji”. Artysta NecroKuma3 dodał: „Jeśli nie możesz zatrudnić artysty do reklamy, wątpię, czy zrobisz to z niezależnymi twórcami”. Ostatecznie Microsoft cicho usunął post, nie składając żadnych wyjaśnień ani reagując na krytykę.

Chociaż to zdarzenie może wydawać się niewielkim niepowodzeniem, podkreśla ono większy trend firm korzystających ze sztucznie generowanej sztuki w celach promocyjnych. Podobne przypadki miały miejsce, od serialu TV „Fallout” Amazona po sztukę z serii „Assassin’s Creed” Ubisoftu. Wydaje się, że firmy są gotowe podjąć ryzyko początkowych zastrzeżeń, zakładając, że ludzie ostatecznie staną się odporni na sztukę generowaną przez sztuczną inteligencję.

Zaangażowanie Microsoftu w ten trend jest szczególnie istotne, biorąc pod uwagę aktywne promowanie technologii AI, w tym narzędzi do generowania treści AI dla gier i narzędzi do sztuki AI na Bing. Jednak istnieją obawy dotyczące skutków etycznych i potencjalnych problemów z prawami autorskimi związanych ze sztuką generowaną przez sztuczną inteligencję. Ponadto nie można przeoczyć wpływu na środowisko, ponieważ generowane przez AI obrazy wymagają znacznych ilości energii, przyczyniając się do zwiększonego zużycia wody i emisji dwutlenku węgla.

W miarę trwania dyskusji na temat sztuki generowanej przez sztuczną inteligencję i jej konsekwencji, istotne jest, aby firmy takie jak Microsoft były świadome potencjalnych negatywnych skutków dla niezależnych twórców i środowiska. Zachowanie równowagi między korzyściami a ryzykiem technologii AI jest niezbędne dla napędzania innowacji, przy jednoczesnym zapewnieniu zrównoważonej i etycznej przyszłości.

Microsoft spotkał się z krytyką po opublikowaniu sztuki generowanej przez AI na koncie Twitter ID@Xbox w celu promocji gier niezależnych. Obraz, przedstawiający dzieci zjeżdżające sankach z anomaliami generowanymi przez AI, spotkał się z drwinami ze strony fanów i deweloperów. To zdarzenie odzwierciedla większy trend firm korzystających ze sztuki AI w celach promocyjnych. Microsoft aktywnie promuje technologię AI i oferuje narzędzia do generowania treści AI, w tym narzędzia do sztuki AI. Jednak to zdarzenie rodzi pytania dotyczące podejścia firmy do równoważenia innowacji i wymogów etycznych.

Źródła: MIT Technology Review (www.technologyreview.com)