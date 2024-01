Kontrowersyjna firma biotechnologiczna ma na celu ożywienie wymarłych zwierząt

Podsumowanie:

Firma biotechnologiczna o nazwie Colossal Biosciences zyskała uwagę ze względu na swój ambitny cel przywrócenia do życia wymarłych zwierząt. Za pomocą narzędzi genetycznych firma ma na celu manipulowanie DNA wymarłych gatunków, takich jak mamut włochaty, i przywrócenie ich do naturalnych siedlisk. Jednak ten proces budzi wątpliwości etyczne i niepewności dotyczące wykonalności oraz zachowania tych „odrodzonych” zwierząt. Colossal Biosciences jest finansowany przez In-Q-Tel, firmę założoną przez Amerykańską Agencję Centralnej Wywiadu (CIA), aby wspierać prywatne badania i prace rozwojowe.

Inżynieria genetyczna i deekstynkcja:

Deekstynkcja to naukowa koncepcja używania technik genetycznych i komórkowych do odtworzenia wymarłych gatunków. Choć od dziesięcioleci była to materia science fiction, ostatnie postępy w inżynierii genetycznej, takie jak technologia edycji genów CRISPR, sprawiły, że deekstynkcja stała się realną możliwością. Poprzez wprowadzanie pożądanych cech z DNA wymarłych zwierząt do kodu genetycznego blisko spokrewnionych żywych gatunków, naukowcy mogą tworzyć embriony, które mogą być noszone przez żywicielki zastępcze.

Wątpliwości etyczne i wykonalność:

Chociaż idea przywracania do życia wymarłych zwierząt może być kusząca, istnieją wyzwania etyczne i praktyczne. Przywrócenie tych gatunków wymaga pozyskania próbek DNA, co może być trudne, a czasem niemożliwe. Ponadto, rezultatem będą „hybrydy”, posiadające materiał genetyczny zarówno wymarłych jak i żyjących gatunków, co utrudnia przewidzenie ich zachowania i wpływu na ekosystemy.

Rola Colossal Biosciences i finansowanie przez CIA:

Colossal Biosciences, firma będąca liderem badań nad deekstynkcją, jest finansowana przez In-Q-Tel, firmę założoną przez CIA. Misją In-Q-Tel jest inwestowanie w przełomowe technologie, które wzmacniają narodową bezpieczeństwo USA. Wpływ ożywiania wymarłych zwierząt, takich jak mamut włochaty, na bezpieczeństwo narodowe pozostaje niejasny w tym momencie.

Podsumowując, choć idea przywracania do życia wymarłych zwierząt może inspirować wyobraźnię, rzeczywistość deekstynkcji stawia przed nami złożone pytania etyczne i naukowe. Zaangażowanie Colossal Biosciences, finansowane przez CIA, dodaje jeszcze jedną warstwę intrygi do tego kontrowersyjnego przedsięwzięcia.

Często zadawane pytania:

Q: Czym jest deekstynkcja?

A: Deekstynkcja odnosi się do procesu używania technik genetycznych i komórkowych do przywracania do życia wymarłych gatunków lub tworzenia osobników, które są silnie podobne do wymarłych gatunków.

Q: W jaki sposób inżynieria genetyczna odgrywa rolę w deekstynkcji?

A: Inżynieria genetyczna, zwłaszcza technologie takie jak CRISPR, pozwala naukowcom modyfikować kod genetyczny żywych organizmów, włączając w to wprowadzanie cech z wymarłych gatunków do materiału genetycznego blisko spokrewnionych gatunków.

Q: Jakie są wątpliwości etyczne dotyczące deekstynkcji?

A: Niektóre wątpliwości etyczne obejmują potencjalne zakłócenie ekosystemów, dobrostan odradzanych zwierząt oraz rozdział zasobów, które mogłyby być wykorzystane na cele ochrony.

Q: Jaka jest rola In-Q-Tel i CIA w badaniach Colossal Biosciences?

A: In-Q-Tel, firma założona przez CIA, finansuje Colossal Biosciences w ramach badań nad deekstynkcją. Konkretne motywacje i implikacje zaangażowania CIA są nieznane.