Apple wypuści iPhone'a 15 z ulepszeniami i podwyższonymi cenami

By

We wtorek Apple zaprezentuje swój najnowszy smartfon, iPhone 15. Analitycy przewidują, że nowy model będzie oferowany z różnymi ulepszeniami, ale także podwyższonymi cenami niektórych wersji. Oprócz iPhone'a 15 Apple ma zaprezentować także nowe wersje Apple Watch i AirPods.

Według doniesień iPhone 15 będzie miał ulepszony aparat i port ładowania USB-C. O ile ceny standardowego iPhone'a 15 i iPhone'a 15 Plus pozostaną niezmienione, o tyle w przypadku topowych modeli, czyli iPhone'a 15 Pro i iPhone'a 15 Pro Max, należy spodziewać się znacznego wzrostu cen. Cena iPhone'a 15 Pro może wzrosnąć nawet o 100 dolarów, zwiększając jego łączną cenę do 1,099 dolarów, podczas gdy iPhone 15 Pro Max może wzrosnąć nawet o 200 dolarów, osiągając cenę 1,299 dolarów.

Droższe wersje iPhone'a 15 będą oferować większą pamięć, dłuższą żywotność baterii, większe prędkości przesyłania danych i tytanowe ramki. Apple ma nadzieję, że zachęci konsumentów do korzystania z droższych opcji. Modele Pro będą również działać na nowym procesorze z chipsetem A17 Bionic.

Wszystkie wersje iPhone'a 15 będą wyposażone w port ładowania USB-C, zapewniający elastyczność konsumentom preferującym ładowarki innych firm. Kolejną nową funkcją jest dynamiczna wyspa, sekcja u góry wyświetlacza, która dostarcza alerty lub aktualizacje postępu.

Dyrektor generalny Apple, Tim Cook, stwierdził, że iPhone stał się integralną częścią życia ludzi, ponieważ przechowuje ważne informacje, takie jak dane zdrowotne i bankowe, a także służy do płatności. Mimo to Apple boryka się z długotrwałym spadkiem sprzedaży iPhone'ów, co widać w ostatnim raporcie o zyskach, w którym przychody z iPhone'a spadły o 2.4% w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego.

Ogłoszenie iPhone'a 15 odbędzie się we wtorek o 1:22 czasu wschodniego i można je obejrzeć online w witrynie Apple. Nowy iPhone ma trafić do sprzedaży około XNUMX września.

Źródła:

– Bloomberga

- Wiadomości ABC