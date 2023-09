Apple przedstawia iPhone'a 15 Pro z chipem A17 Pro: większa wydajność i możliwość śledzenia promieni

Firma Apple zaprezentowała najnowszy dodatek do swojej oferty iPhone’ów – iPhone’a 15 Pro z wydajnym chipem A17 Pro. Ten nowy chip Apple Silicon jest wytwarzany w najnowocześniejszym procesie 3 nanometrów i zawiera imponujące 19 miliardów tranzystorów. Układ A17 Pro nie tylko zapewnia 10% wzrost wydajności wysokowydajnych rdzeni, ale także wykazuje niezwykłą 20% poprawę wydajności procesora graficznego. Dzięki tym ulepszeniom iPhone 15 Pro utrzyma swoją pozycję najszybszego smartfona na rynku.

Jedną z głównych zalet chipa A17 Pro jest jego zdolność do obsługi przyspieszanego sprzętowo raytracingu, funkcji dostępnej wcześniej tylko w wysokiej klasy konsolach do gier i komputerach PC. Dzięki tej technologii iPhone 15 Pro może zapewniać bardzo realistyczne renderowanie oświetlenia w czasie rzeczywistym, co czyni go pierwszym smartfonem, który osiągnął ten poziom możliwości graficznych.

Co więcej, Apple wyposażyło chip A17 Pro w kontroler USB-3, umożliwiający przesyłanie danych z prędkością do 10 Gb/s przez port USB-C iPhone'a 15 Pro. Stanowi to znaczną poprawę w porównaniu ze starszymi prędkościami USB-2 obsługiwanymi przez port Lightning, zapewniając użytkownikom szybsze i wydajniejsze połączenie do przesyłania plików i treści multimedialnych.

iPhone 15 Pro z chipem A17 Pro będzie dostępny w przedsprzedaży już od piątku, a sprzedaż w sklepach rozpocznie się 22 września. Apple w dalszym ciągu przesuwa granice technologii smartfonów, iPhone 15 Pro obiecuje zapewnia niezrównane wrażenia użytkownika dzięki wyjątkowej wydajności i najnowocześniejszym funkcjom.

