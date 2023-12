Nowe chipy komputerowe Intela: przełom na rynku sztucznej inteligencji

Firma Intel dokonała ekscytującego ogłoszenia w świecie chipów komputerowych. Gigant technologiczny zaprezentował swoje najnowsze produkty, w tym przełomowy chip Gaudi3, zaprojektowany specjalnie dla generatywnego oprogramowania AI. Układ ten ma zostać wprowadzony na rynek w przyszłym roku i będzie bezpośrednio konkurować z chipami Nvidii i AMD, które obecnie obsługują wielkoskalowe modele AI.

Nie jest tajemnicą, że Nvidia zdominowała rynek sztucznej inteligencji, a jej procesory graficzne są najczęściej wybieranym wyborem do uruchamiania czołowych modeli sztucznej inteligencji, takich jak ChatGPT OpenAI. Jednak Intel zamierza rzucić wyzwanie tej dominacji dzięki innowacyjnemu chipowi Gaudi3. Wraz ze wzrostem zainteresowania generatywną sztuczną inteligencją dyrektor generalny firmy Intel Pat Gelsinger wyraził pewność, że Gaudi3 będzie gwiazdą programu w 2023 roku.

Chip Intela Gaudi3 będzie rywalem dla procesora H100 firmy Nvidia, który jest powszechnie używany przez firmy, które polegają na ogromnych farmach chipów do zasilania swoich aplikacji AI. Ponadto AMD ma zamiar wprowadzić na rynek chip MI300X w 2024 roku, co jeszcze bardziej zaostrzy konkurencję na rynku chipów AI.

Oprócz chipa Gaudi3, Intel ogłosił wprowadzenie chipów Core Ultra, zaprojektowanych specjalnie dla laptopów i komputerów stacjonarnych z systemem Windows. Chipy te są również wyposażone w wyspecjalizowany komponent AI znany jako NPU, umożliwiający szybsze wykonywanie programów AI. Firma przyznaje, że choć Core Ultra może nie mieć takiej mocy, jak chipy Nvidii do uruchamiania złożonych aplikacji AI w trybie offline, to doskonale nadaje się do mniejszych zadań. Firma Intel podkreśliła, że ​​popularne oprogramowanie, takie jak Zoom, już wykorzystuje swoje chipy do takich funkcji, jak rozmycie tła.

Ponadto Intel zaprezentował chipy serwerowe Xeon piątej generacji, które są szeroko stosowane we wdrożeniach na dużą skalę w organizacjach takich jak firmy zajmujące się chmurą. Procesory te, w połączeniu z procesorami graficznymi Nvidia, są powszechnie używane do szkolenia i wdrażania generatywnych modeli sztucznej inteligencji. Najnowszy procesor Intel Xeon oferuje wyjątkowe możliwości wnioskowania, dzięki czemu jest energooszczędnym rozwiązaniem do wdrażania modeli sztucznej inteligencji.

Tym znaczącym ogłoszeniem Intel nie tylko demonstruje swoje zaangażowanie w rozwój możliwości sztucznej inteligencji, ale także potwierdza swoje miejsce na arenie produkcji chipów. 7-nanometrowe chipy firmy pokazują determinację Intela, aby do 2026 roku dogonić lidera branży Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).

Nowe chipy komputerowe Intela mogą potencjalnie zakłócić rynek sztucznej inteligencji i zapewnić użytkownikom lepszą wydajność i efektywność. W miarę szybkiego rozwoju branży sztucznej inteligencji konkurencja między producentami chipów zaostrza się, co ostatecznie przynosi korzyści konsumentom w postaci bardziej innowacyjnych i wydajnych ofert.