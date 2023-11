Ciągle zmieniający się krajobraz Xbox i Call of Duty

By

Niedawne przejęcie przez Microsoft Call of Duty, znanej serii strzelanek FPS, pozostawiło wielu fanów i graczy zaciekawionych tym, co przyniesie przyszłość. Wraz z długo oczekiwaną premierą Call of Duty: Modern Warfare 3 11 listopada 2023 r. oczekiwania zarówno wobec firmy Microsoft, jak i twórców gry są wysokie.

Nie jest tajemnicą, że Call of Duty w ostatnich latach spotkało się z krytyką za brak innowacyjności. Jednakże franczyza pozostaje niezwykle popularna i dochodowa, stale generując miliardowe przychody. Zaangażowanie Microsoftu we franczyzę przynosi nową perspektywę i potencjał ekscytujących możliwości marketingowych.

Niedawno użytkownicy konsol Xbox Series X i Xbox Series S zostali powitani dużymi, przyciągającymi uwagę reklamami zamówień przedpremierowych Call of Duty: Modern Warfare 3 po włączeniu swoich urządzeń. Chociaż niektórzy gracze uznali te reklamy za natrętne, warto zauważyć, że pojawiają się one tylko raz i można je łatwo odrzucić. Microsoft podkreśla, że ​​aktywnie uwzględnia opinie użytkowników i stara się znaleźć równowagę między reklamą a doświadczeniem użytkownika.

Biorąc to pod uwagę, reklamy na pulpicie nawigacyjnym Xbox od dawna są tematem debaty wśród fanów. Chociaż pomagają one w dotowaniu platformy konsolowej, niektórzy twierdzą, że opłaty subskrypcyjne, takie jak Xbox Game Pass Core lub Xbox Game Pass Ultimate, powinny skutkować zmniejszeniem pulpitów nawigacyjnych lub całkowitym brakiem reklam.

Patrząc w przyszłość, przejęcie Microsoftu może wprowadzić znaczące zmiany w sposobie promowania i prezentacji Call of Duty. Mając inny zestaw celów i oczekiwań w porównaniu do poprzedniego właściciela, Activision, Microsoft może przyjąć bardziej strategiczne podejście do harmonogramów wydań, dając konkurencyjnym strzelankom na swojej platformie trochę wytchnienia.

Co więcej, zakończenie umowy marketingowej z PlayStation rodzi pytania o to, w jaki sposób Call of Duty będzie w przyszłości współbrandowane z Xboxem. Te niepewności podkreślają stale ewoluujący charakter branży gier i przypominają nam, że nic nie jest dane raz na zawsze.

Chociaż przyszłość Call of Duty pod kontrolą Microsoftu jest niepewna, gracze i fani mogą mieć nadzieję na równowagę pomiędzy angażującymi strategiami marketingowymi a szacunkiem dla doświadczenia użytkownika. Tylko czas pokaże, jak krajobraz Xbox i Call of Duty będzie się nadal zmieniał.

FAQ

P: Czy Call of Duty będzie nadal wydawane corocznie w ramach Microsoft?

O: Spekuluje się, że Microsoft może odstąpić od rocznego harmonogramu wydań, aby zapewnić konkurencyjnym strzelankom chwilę wytchnienia i dać twórcom więcej czasu na tworzenie gier.

P: Co stanie się z umową marketingową z PlayStation?

O: Ponieważ umowa marketingowa z PlayStation wygaśnie w nadchodzących latach, wspólne branding Call of Duty z Xbox pozostaje niepewny. Można spodziewać się zmian w przyszłych strategiach marketingowych.

P: Czy użytkownicy Xbox niepokoją się natrętnymi reklamami na pulpicie nawigacyjnym?

Odp.: Niektórzy użytkownicy Xbox wyrazili frustrację z powodu reklam na pulpicie nawigacyjnym, zwłaszcza biorąc pod uwagę już uiszczane opłaty subskrypcyjne. Firma Microsoft przyjmuje do wiadomości opinie użytkowników i stara się zachować równowagę między reklamą a doświadczeniem użytkownika.

P: Jak własność Microsoftu wpłynie na innowacje w Call of Duty?

O: Gdy Microsoft przejmie ster, na innowacje w Call of Duty mogą mieć wpływ cele i strategie firmy. Ewolucja franczyzy pod rządami Microsoftu pozostaje nieprzewidywalna.

Źródła: Xbox