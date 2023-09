Huawei zwiększa docelowy poziom dostaw smartfona z serii Mate 60

By

Huawei Technologies, jeden z wiodących chińskich producentów smartfonów, zwiększył docelowy poziom dostaw smartfonów z serii Mate 60 w drugiej połowie tego roku. Jak wynika z oficjalnego raportu „Securities Times”, firma zamierza obecnie dostarczyć o 20% więcej jednostek niż wcześniej przewidywano.

Z raportu wynika, że ​​Huawei spodziewa się dostarczyć co najmniej 40 milionów sztuk swoich nowych smartfonów w 2023 roku. Ten wyższy cel odzwierciedla pewność firmy co do popytu na serię Mate 60.

Seria Mate 60 firmy Huawei to najnowszy dodatek do flagowej linii smartfonów firmy. Urządzenia te znane są z najnowocześniejszych funkcji i zaawansowanej technologii. Oczekuje się, że seria Mate 60 będzie wyrazem zaangażowania Huawei w innowacje i zapewni użytkownikom wyjątkowe wrażenia ze smartfona.

Huawei nie udzielił jeszcze oficjalnej odpowiedzi na raport i zaktualizowany cel wysyłki. Jednak to zwiększenie celu sugeruje, że firma optymistycznie podchodzi do przyjęcia przez rynek swoich nowych smartfonów. Jako jeden z wiodących producentów smartfonów w Chinach, decyzja Huawei o podniesieniu docelowej wielkości dostaw wskazuje na zamiar utrzymania pozycji rynkowej i zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania klientów.

Źródła:

Securities Times