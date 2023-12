Odblokuj nowe Pokémony i ewolucje w DLC Pokémon Scarlet i Violet's Indigo Disk

Odkryj nowe, ekscytujące stworzenia w najnowszym DLC Pokémon Scarlet i Violet, Indigo Disk. Jednym z tych nowych dodatków jest Magby, sympatyczny ognisty Pokémon z Generacji 2. Jednak znalezienie Magby'ego i jego ewolucji może nie być tak łatwe, jak się wydaje. Nie martw się jednak, ponieważ w tym przewodniku znajdziesz wszystkie potrzebne informacje.

Gdzie znaleźć Magby'ego w DLC Indigo Disk

Magby'ego można spotkać w dwóch lokalizacjach w rozległym, otwartym świecie Terrarium z DLC The Indigo Disk. Pierwszym miejscem, na które warto zwrócić uwagę, są żółte trawiaste pola biomu Savannah. Drugi obszar to Biom Przybrzeżny, gdzie możesz mieć więcej szczęścia w zlokalizowaniu Magby'ego, jeśli zamiast otwartej Savannah odkryjesz jaskinie Labiryntu Torchlit.

Jeśli uda ci się znaleźć Magby'ego, możesz przekształcić go w dwie kolejne formy: Magmara i Magmortara. Chociaż ewolucja Magby'ego w Magmara jest stosunkowo prosta, ewolucja go w Magmortara wymaga spełnienia określonych wymagań w Dysku Indygo. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej.

Jak ewoluować Magby'ego w Magmara, Magmortara i zdobyć Magmarizer

Zanim zagłębimy się w szczegóły, przyjrzyjmy się statystykom Magby’ego:

Typ: ogień

HP: 45

Atak: 75

Obrona: 37

Sp.Atak: 70

Sp.Obrona: 55

Prędkość: 83

Razem: 365

Jako Pokémon typu Ognistego, Magby jest silny przeciwko typom Trawiastym, Robaczym, Lodowym i Stalowym. Jednakże jest słaby przeciwko Ziemi, Skałom i Wodzie, a jego ataki są odpierane przez typy Smoków. Magby ewoluuje w Magmara po osiągnięciu poziomu 30. Oto statystyki Magmara:

Typ: ogień

Umiejętność: Płomienne Ciało – 30% szans na spalenie przeciwnika, jeśli zostanie zaatakowany fizycznym ruchem

HP: 65

Atak: 95

Obrona: 57

Sp.Atak: 100

Sp.Obrona: 85

Prędkość: 93

Razem: 495

Aby ewoluować Magmara w Magmortara, musisz go wymienić, gdy trzyma Magmarizer w DLC Indigo Disk. Magmarizer można kupić za 250 BP w sklepie szkolnym Blueberry Academy. BP to skrót od Blueberry Points, które możesz zdobyć, wykonując zadania BBQ lub Blueberry Quests — różne wyzwania o różnej skali. Po wymianie Magmar ewoluuje w Magmortara z następującymi statystykami:

Typ: ogień

Umiejętność: Płomienne Ciało – 30% szans na spalenie przeciwnika, jeśli zostanie zaatakowany fizycznym ruchem

HP: 75

Atak: 95

Obrona: 67

Sp.Atak: 125

Sp.Obrona: 95

Prędkość: 83

Razem: 540

Po spełnieniu wymagań Magmarizera możesz ewoluować Magmara w Magmortara natychmiast po jego ewolucji, zakładając, że masz przyjaciela, z którym możesz handlować. Dodatek Pokémon Scarlet and Violet's Indigo Disk jest dostępny wyłącznie na Nintendo Switch w ramach przepustki rozszerzającej The Hidden Treasure of Area Zero. Nie zapomnij zapoznać się z całym Pokédexem, aby odkryć wszystkie niesamowite stworzenia w tym DLC.