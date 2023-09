Przekształcanie gorącego powietrza w wodę pitną: nowy przełom w pozyskiwaniu wody

Naukowcy z Uniwersytetu Teksasu w Austin poczynili znaczne postępy w poszukiwaniu rozwiązania problemu niedoboru wody. W swoich najnowszych badaniach, opublikowanych w Proceedings of the National Academy of Sciences, opracowali hydrożel o konstrukcji molekularnej, który jest w stanie ekstrahować czystą wodę pitną z gorącego powietrza przy użyciu wyłącznie energii słonecznej.

Hydrożel umożliwia szybką i wydajną ekstrakcję wody z atmosfery, nawet w temperaturach sięgających 104 stopni Fahrenheita, dzięki czemu nadaje się do stosowania w obszarach doświadczających nadmiernego ciepła i ograniczonego dostępu do czystej wody. Dzięki tej technologii każdy będzie mógł odzyskać wodę, po prostu umieszczając urządzenie na zewnątrz, bez konieczności dodatkowego zużycia energii.

Hydrożel może wytworzyć od 3.5 do 7 kilogramów wody na kilogram materiału żelowego, w zależności od poziomu wilgotności. Tym, co wyróżnia te badania, jest zdolność hydrożelu do przekształcania w mikrożele, co znacznie zwiększa szybkość i skuteczność wychwytywania i uwalniania wody. Przekształcając hydrożel w mikrocząsteczki, naukowcy opracowali wysoce wydajny sorbent, który może znacznie zwiększyć produkcję wody w wielu codziennych cyklach.

Kolejnym ważnym krokiem jest skalowanie technologii. Naukowcy zamierzają przekształcić swoje odkrycia w niedrogie, przenośne rozwiązanie umożliwiające wytwarzanie czystej wody pitnej, którą można wykorzystać na całym świecie. Rozwój ten może zmienić życie populacji pozbawionych podstawowego dostępu do czystej wody, na przykład w Etiopii, gdzie prawie 60% populacji stoi przed tym wyzwaniem.

Plany na przyszłość dotyczące tej technologii obejmują optymalizację inżynierii mikrożeli w celu dalszej poprawy wydajności. Naukowcy badają także możliwość wykorzystania materiałów organicznych w celu obniżenia kosztów produkcji. Jednakże nadal istnieją wyzwania związane ze skalowaniem produkcji sorbentu i zapewnieniem trwałości produktu. Dodatkowo trwają prace nad stworzeniem przenośnych wersji urządzenia dla różnych scenariuszy zastosowań.

To przełomowe osiągnięcie może stać się światełkiem nadziei dla regionów dotkniętych niedoborem wody. Możliwość zamiany gorącego powietrza w wodę pitną za pomocą energii słonecznej przybliża nas o krok do zrównoważonego rozwiązania, które może złagodzić problemy niedoboru wody na całym świecie.

