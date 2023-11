Dostrzeżono nowy smartfon Honor X50i+: unikalny design i imponująca specyfikacja

By

W ekscytującym splocie wydarzeń plakat, który wyciekł na Weibo, rzucił światło na nadchodzący smartfon Honor X50i+. Choć nie ma jeszcze oficjalnego potwierdzenia ze strony marki, wyciekające zdjęcie ujawnia kilka intrygujących szczegółów na temat projektu i specyfikacji urządzenia.

Pod względem stylistyki Honor X50i+ ma charakterystyczny moduł tylnego aparatu, w którym znajdują się dwa aparaty i lampa błyskowa LED. Krawędzie telefonu są płaskie i oczekuje się, że będzie dostępny w oszałamiających wariantach kolorystycznych w kolorze niebieskim i różowym. Niestety na plakacie, który wyciekł, nie widać przedniej części urządzenia, przez co jesteśmy ciekawi, czy będzie on wyposażony w ekran z dziurką, czy z wycięciem w kształcie kropli wody. Ponadto urządzenie wydaje się być wyposażone w boczny skaner linii papilarnych umożliwiający wygodne odblokowywanie.

Przechodząc do plotek o specyfikacji, uważa się, że Honor X50i+ odpowiada wcześniej certyfikowanemu urządzeniu o numerze modelu LLY-AN00. Według zestawienia TENAA smartfon będzie prawdopodobnie wyposażony w duży, 6.7-calowy wyświetlacz LCD FHD+ o rozdzielczości 2412 x 1080 pikseli i potencjalnie wysokiej częstotliwości odświeżania. Sercem X50i+ będzie nieokreślony układ 2.4 GHz, zapewniający płynną wydajność i łączność 5G.

Co więcej, oczekuje się, że Honor X50i+ będzie oferować wiele opcji pamięci RAM, od 6 GB do aż 16 GB, a także różne pojemności pamięci masowej, począwszy od 128 GB do 1 TB. Warto zaznaczyć, że urządzenie nie będzie obsługiwało rozbudowy pamięci zewnętrznej.

Miłośnicy aparatów fotograficznych będą zachwyceni, gdy dowiedzą się, że Honor X50i+ może pochwalić się imponującą konfiguracją aparatu. Plotki mówią, że przedni aparat będzie wyposażony w obiektyw o rozdzielczości 8 megapikseli, podczas gdy tylny aparat ma zawierać aż 108-megapikselowy aparat główny, któremu towarzyszyć będzie 2-megapikselowy aparat dodatkowy.

Co ciekawe, Honor X50i+ jest już dostępny w przedsprzedaży w Chinach, a według plotek jego oficjalny debiut odbędzie się 10 listopada, zbiegając się z chińskim festiwalem zakupów Double Eleven (11 listopada). Z niecierpliwością czekamy na więcej oficjalnych szczegółów i możliwość poznania tego wyczekiwanego smartfona na własnej skórze.

Najczęściej zadawane pytania

1. Czy smartfon Honor X50i+ został oficjalnie potwierdzony?

Na razie nie ma oficjalnego potwierdzenia ze strony Honoru dotyczącego istnienia lub premiery smartfona Honor X50i+. Jednak plakat, który wyciekł na Weibo, sugeruje rychłą premierę.

2. Jaka jest unikalna cecha konstrukcyjna Honor X50i+?

Wyciekły plakat ukazuje charakterystyczny moduł tylnego aparatu w Honorze X50i+, mieszczący dwa aparaty i lampę błyskową LED. Oczekuje się, że telefon będzie miał płaskie krawędzie i będzie dostępny w kolorze niebieskim i różowym.

3. Jakie są spekulacyjne specyfikacje Honora X50i+?

Według plotek specyfikacje Honora X50i+ obejmują 6.7-calowy wyświetlacz LCD FHD+, bliżej nieokreślony układ 2.4 GHz z łącznością 5G, wiele opcji pamięci RAM od 6 GB do 16 GB i pojemność pamięci masowej od 128 GB do 1 TB. Oczekuje się, że telefon będzie także wyposażony w 8-megapikselowy aparat przedni i tylny aparat składający się z 108-megapikselowego aparatu głównego i 2-megapikselowego aparatu dodatkowego.

4. Kiedy możemy spodziewać się oficjalnej premiery Honora X50i+?

Krążą plotki, że Honor X50i+ ma zostać oficjalnie zaprezentowany 10 listopada, zbiegając się z chińskim festiwalem zakupów Double Eleven. Warto jednak poczekać na oficjalne potwierdzenie ze strony marki.