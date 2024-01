Hideki Kamiya ma nadzieję na nową pracę w branży gier w 2024 roku

Współzałożyciel Platinum Games, Hideki Kamiya, wyraził swoje pragnienie zdobycia nowej pracy w branży gier w 2024 roku. W wywiadzie udzielonym japońskiemu magazynowi Famitsu, Kamiya żartobliwie stwierdził, że chce zdobyć pracę w tworzeniu gier, aby „móc coś zjeść”. Ta deklaracja zrodziła się po jego odejściu z Platinum Games, gdzie wcześniej pełnił funkcję wiceprezesa i odegrał kluczową rolę w tworzeniu takich serii jak Bayonetta i Astral Chain.

Kamiya rozpoczął swoją karierę w Capcomie, gdzie zdobył uznanie jako reżyser takich znaczących tytułów jak Resident Evil 2, Devil May Cry, Okami i Viewtiful Joe. Po współzałożeniu Platinum Games w 2006 roku, kontynuował swoje twórcze dokonania w branży dzięki innowacyjnemu i kreatywnemu projektowaniu gier.

Od opuszczenia Platinum Games Kamiya wyraził pragnienie kontynuowania pracy w tworzeniu gier. W jednym z filmów na swoim kanale na YouTube, zasugerował możliwość wprowadzenia klauzuli o zakazie konkurencji, co może opóźnić ogłoszenie jego kolejnego projektu. Jednak nadal z determinacją dąży do przekazania ekscytujących wiadomości swoim fanom we właściwym czasie.

Mimo odejścia z Platinum Games, Kamiya zapewnił fanów, że seria Bayonetta będzie kontynuowana. Wyraził rozczarowanie z powodu niemożności zrealizowania pełnej wizji serii, ale pozostaje optymistą co do jej przyszłości.

Jako jeden z najbardziej renomowanych twórców w branży, pragnienie Hidekiego Kamiya powrotu do tworzenia gier w 2024 roku z pewnością wywoła oczekiwanie i ekscytację wśród miłośników gier. Fani z niecierpliwością będą oczekiwać ogłoszenia dotyczącego jego kolejnego przedsięwzięcia i twórczych dążeń, które nadchodzą.

Najczęściej zadawane pytania

Pytanie: Współzałożycielem jakiej firmy jest Hideki Kamiya?

Odpowiedź: Hideki Kamiya współzałożył Platinum Games w 2006 roku.

Pytanie: W jakich seriach Hideki Kamiya brał udział?

Odpowiedź: Hideki Kamiya odegrał znaczącą rolę w tworzeniu serii takich jak Bayonetta i Astral Chain.

Pytanie: Gdzie Hideki Kamiya rozpoczął swoją karierę?

Odpowiedź: Hideki Kamiya rozpoczął swoją karierę w Capcomie, gdzie reżyserował takie tytuły jak Resident Evil 2, Devil May Cry, Okami i Viewtiful Joe.

Źródła:

– Platinum Games: [link do oficjalnej strony internetowej](https://www.platinumgames.com/)

– Capcom: [link do oficjalnej strony internetowej](https://www.capcom.co.jp/)

– Resident Evil 2 (2019): [link do oficjalnej strony internetowej gry](https://www.residentevil2.com/)