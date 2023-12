Illinois rozszerza program bibliotek wyobraźni Dolly Parton na cały stan

Illinois podejmuje ważny krok w kierunku promowania umiejętności czytania i pisania we wczesnym dzieciństwie, uruchamiając w całym stanie program Biblioteki Imaginacji Dolly Parton. Gubernator JB Pritzker ogłosił partnerstwo z Fundacją Dollywood, która zapewnia bezpłatne książki dostosowane do wieku dzieci od urodzenia do piątego roku życia. Oczekuje się, że program, który z powodzeniem działa w czterdziestu hrabstwach stanu Illinois, obejmie obecnie cały stan.

Badania konsekwentnie wykazują, że pierwsze pięć lat życia jest kluczowe dla rozwoju dziecka, gdyż w tym okresie następuje około 90% rozwoju mózgu. Program Imagination Library, udostępniając dzieciom bezpłatne książki, ma na celu wzbudzenie miłości do czytania i przygotowanie dzieci do szkoły. Badania wykazały, że dzieci uczestniczące w programie wykazują większą gotowość do pójścia do przedszkola i wyższe osiągnięcia w nauce.

Gubernator Pritzker podkreślił znaczenie wczesnej umiejętności czytania i pisania dla młodych uczniów, stwierdzając: „Badania pokazują, że wczesne umiejętności czytania i pisania mają ogromne znaczenie dla naszych najmłodszych uczniów, jeśli chodzi o rozwój umiejętności językowych i społecznych”. Z budżetu gubernatora na rok 24 przeznaczono 1.6 miliona dolarów na wsparcie programu i realizację celów stanu w zakresie wczesnej edukacji.

Dolly Parton wyraziła swoje podekscytowanie rozszerzeniem programu, mówiąc: „Dziękuję gubernatorowi JB Pritzkerowi i wszystkim naszym lokalnym partnerom programu w całym stanie Illinois, którzy tak ciężko pracowali, aby urzeczywistnić to marzenie”. Program Imagination Library, założony przez Dolly Parton w 1995 r., przekazał już ponad 220 milionów bezpłatnych książek w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Aby zapewnić wszystkim dzieciom możliwość udziału, potrzebni są nowi lokalni partnerzy programu, a istniejące programy Biblioteki Imagination zachęca się do zwiększania ich możliwości w zakresie rejestrowania dodatkowych dzieci. Usuwając bariery utrudniające wczesną umiejętność czytania i pisania oraz zapewniając dostęp do książek w domu, program ma na celu wzmocnienie pozycji dzieci i poprawę wskaźników umiejętności czytania i pisania, niezależnie od pochodzenia społeczno-ekonomicznego.

Zwiększanie dostępu do książek i rozwijanie zamiłowania do czytania przyniesie korzyści dzieciom nie tylko w pierwszych latach ich życia, ale będzie także miało długoterminowy wpływ na ich ogólny stan zdrowia i sytuację ekonomiczną. Partnerstwo rządu Illinois z programem Imagination Library pokazuje jego zaangażowanie we wspieranie wczesnej edukacji i budowanie silniejszej przyszłości dla wszystkich dzieci w stanie.