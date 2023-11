Garmin wprowadza ekscytujące aktualizacje dla inteligentnych zegarków Forerunner

By

Garmin powraca z dużą aktualizacją dla swoich smartwatchów Forerunner, wraz z publikacją publicznej wersji beta 17.18. Aktualizacja wprowadza szereg nowych funkcji i ulepszeń do wybranych modeli, w tym Forerunner 255, 955, 265 i 965.

Jedną z wyróżniających się funkcji w tej aktualizacji jest wprowadzenie śledzenia drzemek. Teraz Twój smartwatch Forerunner może śledzić Twoje nawyki związane ze snem w ciągu dnia, dostarczając cennych informacji, a nawet zalecając optymalny czas i czas trwania krótkiej drzemki. Wiadomo, że drzemki mają pozytywny wpływ zarówno na zdrowie, jak i nastrój, dlatego funkcja ta jest mile widzianym dodatkiem.

Kolejnym ekscytującym dodatkiem jest tryb Red Shift, dostępny wyłącznie w modelach Forerunner 265 i 965. Tryb ten wypełnia tarczę zegarka czerwonawymi odcieniami, zastępując potencjalnie uciążliwe niebieskie światło emitowane przez urządzenia w nocy. Z kolei czerwone światło jest znacznie łagodniejsze dla oczu, zapewniając użytkownikom większy komfort.

Znacząco udoskonalono także funkcję Body Battery. To narzędzie zapewnia teraz oznaczoną kolorami reprezentację poziomu energii w organizmie, pokazując, jak codzienne wydarzenia i czynności wpływają na ogólną energię. Pomaga zrozumieć, jak chwile odpoczynku lub stresujące sytuacje wpływają na Twój organizm, umożliwiając podejmowanie bardziej świadomych decyzji dotyczących zarządzania energią.

Oprócz tych głównych aktualizacji firma Garmin wprowadziła kilka drobnych poprawek w różnych funkcjach, aby zapewnić lepszą użyteczność. Inteligentne powiadomienia wyświetlają teraz osadzone obrazy, a jazda na rolkach została dodana jako nowy tryb ćwiczeń. Użytkownicy mają również możliwość zwiększenia rozmiaru czcionki na swoich ekranach, poprawiając czytelność.

Aby uzyskać dostęp do publicznej wersji beta 17.18, musisz dołączyć do programu Garmin Beta Software i wykonać prosty proces opisany w naszym obszernym przewodniku. Po zarejestrowaniu możesz przejść do sekcji System w menu Ustawienia urządzenia Forerunner i dotknąć opcji Aktualizacja oprogramowania, aby sprawdzić dostępność aktualizacji.

Jeśli zastanawiasz się nad smartwatchem Garmin, koniecznie sprawdź listę najlepszych zegarków Garmin na rok 2023 prowadzoną przez TechRadar, aby uzyskać dalsze opcje i rekomendacje.

FAQ

P: Jak mogę uzyskać wersję 17.18 Garmin Public Beta dla mojego smartwatcha Forerunner?

O: Dołącz do programu Garmin Beta Software i wykonaj czynności opisane w naszym przewodniku, aby uzyskać dostęp do aktualizacji.

P: Jaka jest funkcja śledzenia drzemki?

Odp.: Funkcja śledzenia drzemki umożliwia smartwatchowi Forerunner monitorowanie Twoich nawyków związanych ze snem w ciągu dnia, dostarczając informacji i zaleceń dotyczących najlepszego czasu i czasu trwania drzemki.

P: Które modele obsługują tryb Red Shift?

Odp.: Forerunner 265 i 965 obsługują tryb Red Shift, który zastępuje niebieskie światło delikatniejszymi czerwonymi odcieniami na tarczy zegarka, aby zminimalizować zakłócenia widzenia i snu.

P: Jak działa funkcja Body Battery?

O: Funkcja Body Battery wyświetla oznaczone kolorami poziomy energii, pokazujące, jak codzienne wydarzenia i czynności wpływają na ogólną energię organizmu. Pomoże Ci to zrozumieć wpływ odpoczynku i stresu na poziom energii.

P: Jakie drobne poprawki zawiera aktualizacja?

O: Aktualizacja zawiera ulepszenia, takie jak wyświetlanie obrazu w inteligentnych powiadomieniach, dodanie jazdy na rolkach jako trybu ćwiczeń oraz opcję stosowania większych czcionek na ekranie.