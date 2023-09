Ekscytująca współpraca pomiędzy Fortnite i My Hero Academia

Fani Fortnite i entuzjaści My Hero Academia mają powód do radości, ponieważ najnowsza współpraca przenosi ukochane postacie My Hero Academia do świata Fortnite. W nowym zwiastunie popularnej gry Battle Royale ujawniono, że Shoto Todoroki, Eijiro Kirishima i Mina Ashido zadebiutowali w sklepie z przedmiotami Fortnite.

Postacie z UA High School, w tym Shoto Todoroki ze swoimi imponującymi mocami lodu i ognia, Eijiro Kirishima ze swoją stwardniałą skórą i Mina Ashido ze swoimi zdolnościami opartymi na kwasach, powróciły na kolejną misję szkoleniową w aktualizacji Fortnite v26.10. Gracze mogą podejmować się zadań w grze, aby zdobywać PD i głębiej zanurzyć się w tym ekscytującym crossoverowym doświadczeniu.

Współpraca Fortnite z My Hero Academia pokazuje ciągłe wysiłki Epic Games mające na celu wprowadzenie do gry popularnych postaci z różnych fandomów. Ta współpraca nie tylko dodaje do gry nowe postacie, ale także wprowadza wyjątkową fabułę i nowe wyzwania dla graczy do odkrycia.

Ta współpraca daje fanom My Hero Academia możliwość nawiązania kontaktu ze swoimi ulubionymi postaciami w innym środowisku gier, podczas gdy gracze Fortnite mogą zapoznać się z bogatym światem My Hero Academia. Obie grupy fanów mogą się połączyć, aby cieszyć się emocjami i dreszczem towarzyszącym temu crossoverowi.

W miarę rozwoju współpracy pomiędzy Fortnite i My Hero Academia fani mogą spodziewać się w nadchodzących aktualizacjach kolejnych niespodzianek, zadań i nagród. Bądź na bieżąco, aby poznać dalsze szczegóły i dołącz do przygody, gdy te kultowe postacie łączą siły w świecie Fortnite.

Definicje:

– Fortnite: popularna gra wideo typu Battle Royale opracowana przez Epic Games, w której gracze walczą między sobą o przetrwanie jako ostatnia osoba.

– My Hero Academia: popularna seria mangi i anime stworzona przez Kohei Horikoshiego, której akcja rozgrywa się w świecie, w którym jednostki posiadają nadludzkie zdolności zwane „dziwactwami”. Fabuła opowiada o Izuku Midoriyi, młodym chłopcu bez Daru, który pragnie zostać bohaterem.