Aktualizacja Fortnite 26.10: Harmonogram przestojów i spekulacje na temat nowej zawartości

Deweloper Fortnite, firma Epic Games, ogłosiła, że ​​gra będzie chwilowo niedostępna w aktualizacji 26.10. Ta aktualizacja będzie miała zastosowanie na różnych platformach, w tym na PS5, PS4, konsolach Xbox, Nintendo Switch, Androidzie i PC. Gracze mogą spodziewać się, że aktualizacja będzie dostępna do pobrania rankiem 12 września.

Dzięki aktualizacji użytkownicy powinni przewidzieć okres przestoju serwera. Oznacza to, że w Fortnite chwilowo nie będzie można grać przez kilka godzin. Szczegółowe informacje na temat tego, kiedy można ponownie zalogować się do gry, znajdziesz w harmonogramie przestojów serwera na 26.10:

– Przerwa ma rozpocząć się o 4:XNUMX czasu wschodniego, w związku z czym dobieranie graczy zostanie na krótko wyłączone.

– Dla fanów z Wielkiej Brytanii pełny okres offline rozpocznie się o 9:8.30 BST, a dobieranie graczy zostanie wyłączone o XNUMX:XNUMX BST.

Chociaż firma Epic Games nie określiła wyraźnie, kiedy zakończy się przestój, prace konserwacyjne trwają zwykle około kilku godzin. Dlatego Fortnite powinien wrócić do trybu online najpóźniej o godzinie 11:XNUMX czasu BST.

Ogłoszenie tej aktualizacji wywołało spekulacje wśród entuzjastów na temat nowej zawartości zawartej w aktualizacji 26.10. Niektórzy fani teoretyzują, że wraz ze zbliżającą się premierą Mortal Kombat 1 we wczesnym dostępie, Sub Zero z serii może stać się grywalną postacią w Fortnite.

Dodatkowo oczekuje się, że Epic Games wprowadzi nowy przedmiot lub broń, a także nowe Ulepszenie. W sklepie z przedmiotami gracze otrzymają także nowe skórki, które będą mogli zdobyć i wzbogacić swoje wrażenia z gry.

Oprócz tych nowych dodatków Epic Games zajmie się powszechnymi błędami i błędami w rozgrywce występującymi od początku nowego sezonu, jeszcze bardziej dopracowując grę, aby zapewnić optymalną rozgrywkę.

Źródło: ogłoszenie Epic Games na Twitterze