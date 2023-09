Aktualizacja Fortnite 26.10 wprowadza crossover My Hero Academia

Nadeszła najnowsza aktualizacja Fortnite, wersja 26.10, z kilkoma ekscytującymi nowymi funkcjami i zawartością. Jedną z głównych atrakcji tej aktualizacji jest crossover My Hero Academia, który przenosi postacie i umiejętności z popularnej serii anime do gry Battle Royale.

Gracze mogą teraz korzystać z przedmiotu Ściana Lodu Todorokiego, który pozwala im tworzyć bariery lodowcowe do celów obrony lub ataku. Ściana Lodu ma znaczną ilość zdrowia i może wytrzymać obrażenia, dopóki nie pęknie. Można go znaleźć na ziemi, w skrzyniach lub w zrzutach zaopatrzenia All Might. Ten przedmiot dodaje rozgrywce wyjątkowego charakteru, ponieważ może uwięzić przeciwników i sprawić, że będą się ślizgać po lodzie.

Oprócz Ściany Lodu gracze mogą także skorzystać ze zdolności Deku Smash, która może natychmiastowo powalić wrogów jednym trafieniem. Jednakże tę moc można zdobyć jedynie ze zrzutu zaopatrzenia All Might, więc gracze muszą wypatrywać tych zrzutów.

Ukończenie Zadań Deku i Zadań Todoroki nagrodzi graczy punktami doświadczenia, a ukończenie łącznie sześciu Zadań My Hero Academia natychmiastowo podniesie poziom gracza.

Ponadto do sklepu z przedmiotami dodano trzy nowe skórki My Hero Academia. Gracze mogą teraz walczyć jako Shoto Todoroki, Eijiro Kirishima i Mina Ashido, trzej najlepsi trenujący bohaterowie UA.

Oprócz zawartości crossover aktualizacja wprowadza także przedmiot Pizza Party, który może leczyć graczy i wzmacniać ich tarczę. Ulepszenie Lekkomyślne przeładowanie pistoletu maszynowego pozwala na szybsze przeładowanie pistoletów maszynowych, a nowe style superpoziomowe można odblokować dla niektórych strojów na poziomie sezonowym 100 i 125.

Ogólnie rzecz biorąc, aktualizacja Fortnite 26.10 wprowadza szereg nowych, ekscytujących funkcji i treści, z których gracze mogą się cieszyć. Niezależnie od tego, czy chodzi o uwalnianie potężnych zdolności, tworzenie lodowych barier, czy ulepszanie strojów, w najnowszej aktualizacji każdy znajdzie coś dla siebie.

Źródła: Informacje o aktualizacji Fortnite