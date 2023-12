Spiker Izby Reprezentantów Kevin McCarthy ogłasza rezygnację, wstrząsając GOP

By

W zaskakującym posunięciu spiker Izby Reprezentantów Kevin McCarthy ogłosił swoją rezygnację ze stanowiska pod koniec tego miesiąca. McCarthy, odsunięty od władzy na początku tego roku, jako powód swojego odejścia podał chęć służenia Ameryce na nowe sposoby.

Dymisja McCarthy’ego jest ciosem dla jego następcy, spikera Mike’a Johnsona, i Republikanów w Izbie Reprezentantów. W obliczu dalszego osłabienia i tak już wąskiej większości GOP uchwalenie ustawy w 2024 r. okaże się dla partii jeszcze większym wyzwaniem.

Chociaż McCarthy nie podał szczegółów dotyczących swojego kolejnego posunięcia, wyraził swoje zaangażowanie we wspieranie kolejnego pokolenia przywódców i dalsze rekrutowanie najlepszych i najzdolniejszych w kraju na wybieralne stanowiska. McCarthy podkreślił także ekspansję Partii Republikańskiej i swój zamiar wykorzystania swojego doświadczenia do jej rozwoju.

Moment odejścia McCarthy'ego jest istotny, gdyż oznacza, że ​​odejdzie on przed wyborami specjalnymi, które zastąpią wydalonego republikanina George'a Santosa. To jeszcze bardziej ogranicza większość Republikanów, wymagając większego wsparcia Demokratów do przyjęcia środków w Izbie.

W trakcie swojej kariery McCarthy zajmował różne stanowiska kierownicze w GOP, w tym głównego zastępcę bata, bata większości, przywódcę większości i przywódcę mniejszości. Pomimo swoich sukcesów jego przewodnictwo trwało zaledwie 269 dni, co czyni go trzecim najkrótszym w historii.

Rezygnacja McCarthy’ego stworzy nowe wyzwania dla Republikanów wkraczających w Nowy Rok. Partia borykała się już z trudnościami w uchwalaniu ustaw budżetowych, a mniejsza większość w nadchodzącym roku sprawi, że uchwalenie ustaw dotyczących komunikatorów czy uchwały w sprawie impeachmentu w roku wyborczym będzie jeszcze trudniejsze.

Podczas gdy McCarthy przygotowuje się do zakończenia swojej kadencji, spiker Mike Johnson życzył mu wszystkiego najlepszego w oświadczeniu, w którym wyraził uznanie dla służby McCarthy’ego na rzecz narodu amerykańskiego i jego wyborców przez prawie dwie dekady.

Wakat pozostawiony po odejściu McCarthy’ego będzie wymagał specjalnych wyborów w Kalifornii, które mają się odbyć w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Oczekuje się, że solidnie republikański okręg McCarthy’ego pozostanie pod kontrolą GOP w wyborach specjalnych.

Chociaż rezygnacja McCarthy'ego oznacza koniec jego kadencji w Kongresie, oznacza to również dla niego nowy rozdział, w którym będzie badał inne możliwości służenia krajowi.