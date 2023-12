Dyrektor Biblioteki Publicznej hrabstwa Erie rezygnuje ze stanowiska w obliczu kontrowersji

Dyrektor Biblioteki Publicznej hrabstwa Erie, Karen Pierce, po złożeniu rezygnacji w piątek ustąpiła ze stanowiska ze skutkiem natychmiastowym. Chociaż dokładny powód jej odejścia pozostaje nieujawniony, jasne jest, że kadencja Pierce'a była naznaczona publiczną kontrolą i kontrowersjami.

Pierwsza poważna reakcja Pierce miała miejsce w czerwcu, kiedy podjęła decyzję o przeniesieniu wystawy książek z okazji Miesiąca Dumy z wejścia do działu dziecięcego w Bibliotece Blasco Memorial. Posunięcie to spotkało się z ostrą krytyką ze strony grup LGBTQ+, wybranych urzędników i protestujących, co ostatecznie doprowadziło do rezygnacji trzech członków Rady Doradczej Biblioteki.

Niedawno Pierce spotkała się ze sprzeciwem opinii publicznej w związku z jej poparciem dla 25-letniej umowy najmu pomiędzy hrabstwem Erie a Uniwersytetem Gannon. Umowa umożliwiłaby utworzenie w Bibliotece Blasco centrum badań i edukacji dotyczącego wody o powierzchni 3,000 stóp kwadratowych. Wielu członków społeczeństwa wyraziło obawy dotyczące potencjalnego wpływu centrum na usługi biblioteczne, parkingi oraz brak zaangażowania społeczności w proces decyzyjny.

John Euliano, były kierownik oddziału w Millcreek, będzie tymczasowym dyrektorem biblioteki do czasu natychmiastowego rozpoczęcia poszukiwań nowego dyrektora. Pierce, który w czerwcu 2022 r. został mianowany przez dyrektora hrabstwa Erie Brentona Davisa, objął stanowisko pierwszego stałego dyrektora od czasu odejścia Blane’a Dessy’ego w maju 2021 r.

Chociaż kontrowersje wokół Pierce mogły przyćmić jej przywództwo, administracja Davisa wyraziła wdzięczność za jej wizję i wkład w trakcie jej kadencji. Administracja życzy jej wszystkiego najlepszego, podejmując kolejne przedsięwzięcie.

Biblioteka publiczna hrabstwa Erie stoi teraz przed zadaniem znalezienia nowego dyrektora, który potrafi kierować nastrojami społecznymi, nawiązywać kontakt ze społecznością i realizować misję systemu bibliotecznego polegającą na zapewnianiu dostępnych zasobów i usług wszystkim mieszkańcom.