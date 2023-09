Wydanie Cyberpunk 2077 2.0: Twórcy ostrzegają użytkowników komputerów PC, aby sprawdzali systemy chłodzenia procesora

By

Wyczekiwana premiera gry Phantom Liberty jest tuż za rogiem, co przyniesie ponowny wzrost popularności gry Cyberpunk 2020 z 2077 r. CD Projekt niestrudzenie pracuje nad odzyskaniem sił po początkowej, trudnej premierze gry, a teraz programiści wzywają użytkowników komputerów PC do sprawdzenia swoje systemy chłodzenia procesora w ramach przygotowań do nadchodzącej aktualizacji Cyberpunk 2077 2.0.

Jeden z programistów, Filip Pierściński, na Twitterze podkreślił znaczenie sprawdzania systemów chłodzenia procesora. Stwierdził, że oczekuje się, że obciążenie 8-rdzeniowego procesora osiągnie około 90%, co wypchnie sprzęt do granic możliwości. Aby zapewnić płynność działania, zalecił uruchomienie narzędzia testowego, takiego jak Cinebench, w celu sprawdzenia stabilności systemów użytkowników.

Fani, którzy wyrazili obawy co do tego, czy ich sprzęt poradzi sobie z Cyberpunkiem 2077 2.0 czy Phantom Liberty, Filip zapewnił w komentarzach. Tymczasem CD Projekt opublikował zestawienie tego, czego gracze mogą się spodziewać po DLC Phantom Liberty, a także dodatkowej zawartości zawartej w bezpłatnej aktualizacji Cyberpunk 2077 2.0.

W miarę zbliżania się daty premiery Phantom Liberty oczekuje się, że Cyberpunk 2077 będzie powoli zanikać. Chociaż nie ma planów na kolejne DLC, trwają prace nad kontynuacją, chociaż szczegóły na jej temat są skąpe.

Aktualizacja Cyberpunk 2077 2.0 wywołuje emocje wśród fanów, co oznacza drugą premierę gry. Dzięki nowej zawartości i ulepszeniom gracze z niecierpliwością czekają na nadejście aktualizacji.

